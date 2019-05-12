Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk'te canlı yayınlanan Hakan Çelik'le Hafta Sonu programında konuşuyor.



Albayrak şöyle konuştu: "Türkiye önemli bir sınavdan geçti. Eylül ayında faizlerin yüzde 40'a çıktığı bir dönemde Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile daha istikrarlı bir sürece girmeye başladık. Faizler hâlâ yüksek, düşmeye devam edecek. Özellikle birkaç ayda keskin bir düşüş yaşayacağımız çok daha güçlü bir dengelenme sürecini ortaya koyacak."

'TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK DAHA GÖRÜNÜR HALDE'



Türkiye'nin cari dengede sıfıra yaklaştığını belirten Albayrak "Tünelin ucundaki ışık daha da görünür hâlde." diye konuştu. Albayrak "2019'da enflasyon başta olmak üzere, dünyayı ilgilendiren bir travmatik olay yaşamadığımız sürece, etkili ve dengeli bir noktaya ulaşacak" dedi.

- 2018 Temmuz- Ağustos'ta yeni sistemle yeni ekonomik model lanse ettik. Türkiye çok tarihi bir dönemden geçiyor. 2013'ten itibaren baktığımızda Türkiye müthiş bir meydan okuma ile karşı karşıya. 12 bin dolar kişi başı geliri aştığı, mayısı takip eden süreçte entresan döneme girdi.



- Mali tablonun başlıca sorumlusu ABD değil Çin

- Yeni dünya düzeninin ekonomik getirileri var



- İstihdamın artacağı bir döneme giriyoruz



DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ KRİZİ

Akdeniz kimsenin babasının gölü değil. Bizim kendi karasularımız var. Türkiye çözüm odaklı iyi niyetli süreci yönetecek. Kendi vatandaşımızı koruyamıyorsak biz niye varız. 2020'lerin Türkiyesi'nde inşallah Türkiye özellikle enerji aramacılığında petrol ve gaz noktasında sevinçli ve mutlu haberler duyacak



- Enerji ve savunma planımıza kimse karışamaz



- Türkiye'nin içinde bulunmadığı proje yatırımcısını batırır



TRUMP İLE GÖRÜŞMEDE NELER YAŞANDI

Şunu ifade edeyim. G-20 toplantıları çok yoğun bir takvim seyahatiydi. Tek bir Amerika yok. Mümkün olduğunca yurt dışı seyahatlerde açık kapı bırakmak karşılıklı menfaatler içerisinde kazan kazan ilişkisinde daha iyi nasıl adımlar atabiliriz. Sayın Trump görüşmesi şahsıma yönelik bişey değil, tamamen meseleyi şöyle gördüğüm görüşme. Trump'ın hem ülkemize hem Cumhurbaşkanımıza duyduğu sevgi, muhabbet ve iyi niyetli bir yaklaşımın tezahürü. Çok pozitif bir görüşme oldu. Bir çok konuyu ele aldık. Bir önceki başkanla oluşan büyüyen sıkıntılardan mustarip olduğunu duyduk. Ç İyi niyetli bir yaklaşımdı. Sorunlar yumağı var ama pozitif adımlar atmaya yönelik bir irade var. Çok önemli müzakereler ortaya koyduk. Gerek e-mail, gerek heyetler arası, gerek telefonla görüşmelerimiz devam ediyor. Amerika’nın da cari sorunları var, Türkiye’nin de öyle iki taraf da pozitif adımlar sergiledi. Resme genel baktığımızda ülkemize ve cumhurbaşkanımıza karşı derin sevgi ve muhabbetin sergilendiği, için memnun oldum. Cumhurbaşkanımıza ilettim.



- İletişimi karşılıklı paydaşlarınızla çok sıkı net bir şekilde paylaşmalısınız



- Trump, temmuz ayında Türkiye'ye gelebilir



- (Döviz Kurları) Şöyle ifade edeyim Döviz kurlarını Türkiye'deki vatandaşlarımızı olumsuz etkileme durumu eskiye göre daha az. Borçluluk düzeyi daha az. Bundan dolayı toplumumuz bir farkındalık oluşturdu. İç dış farklı faktörden kaynaklanan dalgalanmalar etkisi daha düşük. Bu tip dalgalanmalar özellikle ithalatı olumsuz etkiliyor.





