Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Dolmabahçe’de yıllık değerlendirme toplantısında konuştu. 2020'nin tek haneli enflasyonun görüldüğü yıl olacağını belirten Albayrak, "Erken seçim söylemi iyi niyetli değil; 5 senede 8 seçim geçirdik. Türkiye seçim yorgunu. İktidarın gündeminde böyle bir şey yok." dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;
- Gerek Ağustos 2018'den bu yana, gerek 2019'un tamamında, TL varlıkların ayrıştığını ve kazandırdığını görüyoruz.
- 2019'u tarihe geçecek bir yumuşak inişle, inşallah pozitif bir büyüme ile geride bırakacağız.
- İstihdam üzerinde ekstra çalışmalarımız var.
- TL dış şoklara daha dayanıklı, rekabetçi bir kur olmalı
Sürecek...
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