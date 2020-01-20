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Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Bakan Albayrak, "İstihdam üzerinde ekstra çalışmalarımız var. TL dış şoklara daha dayanıklı, rekabetçi bir kur olmalı" açıklamasında bulundu

son dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Dolmabahçe’de yıllık değerlendirme toplantısında konuştu. 2020'nin tek haneli enflasyonun görüldüğü yıl olacağını belirten Albayrak, "Erken seçim söylemi iyi niyetli değil; 5 senede 8 seçim geçirdik. Türkiye seçim yorgunu. İktidarın gündeminde böyle bir şey yok." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

- Gerek Ağustos 2018'den bu yana, gerek 2019'un tamamında, TL varlıkların ayrıştığını ve kazandırdığını görüyoruz.

- 2019'u tarihe geçecek bir yumuşak inişle, inşallah pozitif bir büyüme ile geride bırakacağız.

- İstihdam üzerinde ekstra çalışmalarımız var.

- TL dış şoklara daha dayanıklı, rekabetçi bir kur olmalı

Sürecek... 

 

 

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