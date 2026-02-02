Habertürk
        Bakan Bayraktar açıkladı: Yeni bir FSRU planlaması ve çalışması içerisindeyiz

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yeni bir FSRU planlaması ve çalışması içerisindeyiz. En kısa zamanda onun da mühendislik çalışmasını bitirip, BOTAŞ aracılığıyla buradaki kapasiteyi iki katına çıkaracağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 07:32 Güncelleme: 02.02.2026 - 07:32
        Doğalgaz arzında yeni gemi hazırlığı
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ Dörtyol Terminalinde yaptığı basın açıklamasında, 2018de devreye aldıkları Ertuğrul Gazi FSRU gemisinin bulunduğu yerde olduklarını söyledi.

        Türkiye'nin doğalgazda çok önemli bir ülke olduğunu belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

        "Vatandaşlarımızın özellikle bu içinde bulunduğumuz kış mevsiminde çok daha yoğun bir şekilde hissettiği, doğalgaz ihtiyacımızın bir kısmını biz malumunuz boru hatlarımızla ama yine önemli bir miktarını, son dönemde yaptığımız yatırımlarla sıvılaştırılmış bir şekilde gemilerle alıyoruz. Tabii bu ülkemize gemilerle gelen sıvılaştırılmış doğalgazı da tekrar sistemimize kullanabilmek için gazlaştırmamız gerekiyor. Arkamızda görmüş olduğunuz bizim Ertuğrul Gazi gemimiz, işte bu işlevi yerine getiriyor ve günde yaklaşık 28 milyon metreküp sıvı haldeki doğalgazı, sıvılaştırılmış gelen doğalgazı, gaz fazına döndürüyor. Dolayısıyla burası bizim arz güvenliğimiz için, Türkiye için çok önemli bir tesis, onun içerisindeyiz. Bu geçtiğimiz 8 yılda yaklaşık 140'a yakın gemiden gemiye bu transferi gerçekleştirdik. İşte şimdi aslında 139'uncusunu arkamızda görüyorsunuz, bu işlem gerçekleşiyor ve burada günde 28 milyon metreküp, tabii ne demek bu? Şimdi içinde bulunduğumuz işte Hatay olmak üzere, Osmaniye, bu civardaki yaklaşık 17 ilin kış aylarında ihtiyaç duyduğu gazı aslında biz buradaki bu tesisimizden, gemimizden sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla özellikle bu bölgemizin arz güvenliği için hakikaten çok önemli.

        Türkiye'nin kendi doğal gazını da ürettiğini belirten Bayraktar, "Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahasındaki üretimimiz, boru hatlarıyla komşularımızdan aldığımız doğalgaz ve özellikle biraz önce ifade ettiğim gibi son yıllarda yaptığımız yatırımlarla çok önemli bir miktarda doğalgazı da gemilerle alır hale geldik. Bu ülkemizin hem çeşitlendirme açısından hem daha uygun fiyatlı rekabetçi fiyatlarla gaza erişimimiz için önemli" diye konuştu.

        "YENİ BİR FSRU PLANLAMASI VE ÇALIŞMASI İÇERİSİNDEYİZ"

        Bakan Bayraktar, Dörtyolda 7 gün 24 saat çalışan ekiplerinin olduğunu dile getirdi.

        Bugün basın mensuplarının da buraya gelerek, bu işleme tanıklık ettiklerini vurgulayan Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bugün vesilesiyle şunu ifade etmek ve sizler vasıtasıyla milletimizle paylaşmak isterim. Biz inşallah şimdi önümüzdeki süreçte bu tesisin yanına bir tane daha, bir 28 milyon metreküplük gazlaştırma yapacak yeni bir FSRU planlaması ve çalışması içerisindeyiz. En kısa zamanda onun da mühendislik çalışmasını bitirip, BOTAŞ aracılığıyla buradaki kapasiteyi iki katına çıkaracağız. Yine Akdeniz'de bir başka FSRU planımız var. Dolayısıyla önümüzdeki 2 yılda şu anda 160 milyon metreküp olan, yani bizim ülke olarak ihtiyaç duyduğumuz gazın neredeyse yarısını sıvılaştırılmış şekilde karşılama hedefini biraz daha ileri götüreceğiz ve günlük 200 milyon metreküplük bir gazı inşallah gemilerle alır hale geleceğiz. Dörtyol 2 katına çıkacak yeni bir FSRU'yla buraya, yeni bir tesis daha yapıyoruz ve inşallah Akdeniz'de Anamur civarında belirleyeceğimiz, Gazipaşa-Anamur arasındaki bir lokasyonda da yeni bir FSRU'yla artık çok daha güçlü bir şekilde doğal gaz altyapımızı hazır hale getireceğiz. Bunun da şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

