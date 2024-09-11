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        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar'dan doğalgaz ve elektrik faturalarına destek mesajı - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar'dan doğalgaz ve elektrik faturalarına destek mesajı

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "OVP döneminde enerji ithalatını azaltarak, cari açığı ve enerji maliyetlerini düşürerek enflasyon üstündeki baskıları azaltmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Doğalgaz ve elektrik faturalarına dair Bakan Bayraktar "Bütçe imkanları mertebesinde bu destekleri sürdüreceğiz. Vatandaşımızı dünyada artan fiyatlara karşı korumaya devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:43 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:45
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        Bakan Bayraktar'dan doğalgaz faturalarına destek mesajı
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar AA Editör Masası'nda önemli açıklamalarda bulundu.

        Bakan Bayraktar açıklamasında "OVP döneminde enerji ithalatını azaltarak, cari açığı ve enerji maliyetlerini düşürerek enflasyon üstündeki baskıları azaltmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Bakan Bayraktar ayrıca "1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60ı halen devletimiz tarafından karşılanıyor" diye konuştu.

        Doğalgaz ve elektrik faturalarına dair Bakan Bayraktar "Bütçe imkanları mertebesinde bu destekleri sürdüreceğiz. Vatandaşımızı dünyada artan fiyatlara karşı korumaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Bayraktar ayrıca "Fiyatları, gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz" diye ekledi.

        "Yeni yüzer doğal gaz platformu Eylül 26-27 gibi Türkiye'ye gelecek. Şu an Akdeniz'de seyir halinde" diyen Bayraktar yeni doğalgaz üretim üssünün 2026 ortasında Sakarya Gaz Sahası'na gönderilip üretime başlayacağını bildirdi. Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndan 2026 ortasında 20 milyon metreküp günlük üretimle 8 milyon hanenin gaz ihtiyacının karşılanacağını aktardı.

        Bakan Bayraktar, Gabar Sahası'ndan petrol üretiminin bugün itibarıyla 47 bin varile ulaştığını, ekimde ise günlük 50 bin varil üretime ulaşılacağını bildirdi.

        Bakan Bayraktar "Mısır'da özellikle denizdeki gaz sahalarına Türkiyenin ilgi ve alakası var. Onların gaz tedarikinde FSRU gemilerimizle ilgili bir proje üzerinde çalışıyoruz" dedi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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