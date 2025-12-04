Habertürk
        Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye, ABD enerji projelerine yatırımı değerlendiriyor - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye, ABD enerji projelerine yatırımı değerlendiriyor

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ABD'deki gaz projelerine yatırım yapmak istediğini belirtirken, büyük şirketlerle de yakında yeni anlaşmalar imzalanabileceğini söyledi

        Giriş: 04.12.2025 - 10:49 Güncelleme: 04.12.2025 - 10:49
        "Türkiye, ABD enerji projelerine yatırımı değerlendiriyor"
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çarşamba günü İstanbul'da düzenlenen Dünya LNG Zirvesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğalgaza olan artan erişimini genişletme planı kapsamında, Chevron, Exxon Mobil ve diğer büyük ABD şirketleriyle görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

        Bakan Bayraktar, açıklamaların önümüzdeki ay gibi erken bir tarihte yapılabileceğini belirtti.

        Türkiye, ABD ziyareti sırasında ABD'deki tesislerden LNG tedariki için Mercuria Energy Group ve Woodside Energy Group Ltd. gibi şirketlerle LNG anlaşmaları yapmıştı. Dünya LNG Zirvesi'nde ise Eni SpA ve Almanya'nın SEFE şirketiyle 10 yıllık sözleşmeler imzaladı.

        Türkiye, 2024 yılı sonundan bu yana 150 milyar metreküp uzun vadeli LNG anlaşması imzaladı ve tedarikin büyük kısmı 2027-2030 yılları arasında başlayacak. Bakan Bayraktar, ABD LNG'sinin Rusya ve İran'dan gelen boru hattı gazına göre "daha rekabetçi" hale geldiğini söyledi.

        Bloomberg'de yer alan habere göre Türkiye’nin Sinop’ta kurmayı planladığı ikinci nükleer santral için Güney Kore ile yürütülen görüşmelere ilişkin soruyu da yanıtlayan Bayraktar, Koreli şirketlerle fikri mülkiyet konusunda anlaşmaya varan ABD’li Westinghouse’un ve BAE’li ENEC’in de projeye katılabileceklerini ancak henüz somut bir adımın söz konusu olmadığını kaydetti.

