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Haberler Gündem Çevre HAYALET AĞ AVI! Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli hayalet ağ topladı
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Bakan Bekir Pakdemirli hayalet ağ topladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, denizden "hayalet ağ" topladı. Bakan Pakdemirli " Tarım ve Orman Bakanı olarak dalışımı tamamladım. İki adet hayalet ağı bulduk. Yuvasından çıkardık kestik ve yukarıya taşıdık" dedi

HAYALET AĞ AVI! Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli hayalet ağ topladı
Bakan denizin altında! Hayalet ağ topladı
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DHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, farkındalık oluşturmak için Marmara Denizi'nde dalış yaparak, balıkçıların avlanmak için attığı; ancak çeşitli nedenlerle denizde kalan 'hayalet ağlar'ı topladı.

Bakan Pakdemirli, 'hayalet ağ' olarak adlandırılan terk edilmiş ağlar için farkındalık oluşturmak adına Marmara Denizi'nde özel dalış gerçekleştirdi. Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Dalış öncesi Pakdemirli´ye başarılar dileyen Bakan Kurum, "Hakikaten çok önemli bir süreci yürütüyor, bize de destek oluyor. Bu Marmara Denizimiz adına 7 ilimizi kapsayan bütün bölge için önemli. Kendisini seviyoruz ve destek oluyoruz" dedi.

"HAYALET AĞLARI ÇIKARDIK"

Denizdeki hayalet ağları çıkaran Bakan Pakdemirli, "Hayalet ağların çıkarılması, denizlerimizin temizliği özellikle Marmara Denizimizin temizliği açısından son derece önemli. İster istemez bu ağlar aşağıda birikim yapıyor, farklı deniz canlılarının oluşmasına sebebiyet veriyor ve gelen giden tüm canlıların orada takılmasına ve ciddi bir deniz çöplüğü yaratmasına sebep oluyor. Müsilajın da aslında kaynaklarından biri hayalet ağlardır. Özellikle Marmara özelinde bundan sonra çok çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. İki sene önce başlattığımız bir proje 'Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi'. Uzun süre dalmadığım halde iki sene evvel tekrar hayalet ağları temizlemek maksadıyla başlamıştım. Bugün de tekrar Marmara Denizi'nde Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber gerçekleştirdiğimiz çeşitli faaliyetlerin en sonuncusu olarak da hayalet ağların temizlenmesi maksadıyla, bir örnek olmak gayesiyle de ben Tarım ve Orman Bakanı olarak dalışımı tamamladım. İki adet hayalet ağı bulduk. Yuvasından çıkardık kestik ve yukarıya taşıdık" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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