Bakan Bolat: Enflasyon bu yıl sonuna kadar 20’li rakamlara doğru inişe geçti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yenimahalle’de bulunan GİMAT Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar programında, gıda sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Bolat’a, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, GİMAT Dernek Başkanı Abdülkadir Aydoğan, Türkiye Halciler Federasyonu Genel Başkanı Yüksel Tavşan, Ankara Yumurta Üreticileri Birlik Başkanı Yusuf Zafer Kaya, Ankara Halciler Dernek Başkanı Ceyhan Gündüz, GİMAT Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal ve GİMAT Şirketler A.Ş. Başkanı Ömer Seymen ve diğer sektör temsilcileri eşlik etti.

"SON 22 YIL İÇERİSİNDE TARIM SEKTÖRÜNDE İKİ KAT ÜRETİME KAVUŞTUK"

Burada konuşan Bakan Bolat, Türkiye'de gıda sektöründe 10 milyon kişinin istihdam edildiğini vurgulayarak, "Kovid dönemi tarımın, gıdanın ne kadar önemli olduğunu; sağlık, temizlik, hijyen sektörlerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştu. Hükümetimizin de 22 yıllık çabalarıyla, son 22 yıl içerisinde tarım sektöründe iki kat üretime kavuştuk. Avrupa da 1'inci ve dünyada da 10’uncu sırada, 74 milyar dolarlık bir tarımsal üretime sahibiz. Tarımsal üretim aynı zamanda işlenmiş gıda ürünlerinin de ham maddesini oluşturuyor. Lezzetli ve damak tadı çok yüksek Türk gıda ürünleri, dünyada da kapış kapış ihracat pazarlarında satılıyor. 32,5 milyar dolarlık yıllık tarım ve gıda ürünleri ihracatımız var. 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarında, 86 milyon vatandaşımız 365 gün ve 62 milyon turist de bu gıdalardan düzenli olarak besleniyor. Malum Kovidle başlayan süreç, sonra iki büyük gıda üreticisi ve enerji üreticisi Rusya-Ukrayna'nın sıcak savaşı ve deprem felaketleri, enflasyonla mücadelemizi zorlaştırmıştı. Ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz istikrar içinde, hem siyasi istikrarı korudu, hem terör belasını yok etti. Hem Türkiye topraklarında, hem Türkiye'nin güney sınırlarında yok etti, hem de ekonomimizi büyütmeye devam ettik. 2020'den bu yana 4 yıl içinde Türkiye milli gelirini 717 milyar dolardan 1 trilyon 322 milyar dolara, 500 milyar dolar artışla büyüttü” ifadelerini kullandı.

"RAMAZAN AYINDA FİYATLARIN ARTMAMASI İÇİN TALEPTE BULUNDUK"

Son 20 ayın en düşük enflasyon oranına ulaşıldığını kaydeden Bakan Bolat, “Baktığımızda, son açıklanan enflasyon rakamları, enflasyonla mücadelede de büyük bir mesafe aldığımızı gösteriyor. 9 ay önce, 2024 Mayıs ayında yüzde 75,5'lik TÜFE enflasyonu varken, Şubat ayında yüzde 40'ın altına geriledi. Enflasyon yüzde 39 olarak son 20 ayın en düşük enflasyon oranı oldu. Ama daha da sevindirici olanı ramazan olarak da ifade etmek istiyorum; gıda ürünlerinde yıllık enflasyon yüzde 35'e geriledi. Ramazan başlamadan 5 hafta önce, 22 Ocak'ta Ticaret Bakanlığı'nda sizlerle bir araya gelmiştik. Diğer market temsilcileri ve diğer iş dünyası kuruluşları da vardı. Bu çerçevede, ramazan ayında fiyatların artmaması konusunda kendilerinden talepte bulunduk. Konunun önemini anlattık. Hazine ve Maliye Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız ile hep birlikte istişare yaptık. Onların sorunlarını dinledik, çözülmesi gereken hususları çözdük. Ve bu ramazan bir fiyat artışı olmadı. Hatta indirim kampanyalarıyla ciddi indirimler de söz konusu oldu" diye konuştu.