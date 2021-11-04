Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi kapsamında Dışişleri Bakanlığı bütçesine ilişkin görüşmelere katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında milletvekillerini eleştirirken, kendisine Meclis’te grubu bulunan partilerden davet gelmediğini ifade ederek, “Genel başkanlarınız bizi davet etsin, gelelim, bilgi verelim. Meclis bizi davet etsin, gelelim. Bizim gocunacağımız bir şey yok” ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, adalar konusunda, “Tarihten gelen sorunlarımız var. Oturup konuşalım, birlikte kafa yoralım” şeklinde konuştu.

"NEREDEN ÇIKARIYORSUNUZ CUMHURBAŞKANLIĞININ BİZİ HİÇE SAYDIĞINI?"

Her konuda AK Parti'nin suçlandığını söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir kompleksiniz mi var? Amerika’nın doğru yazdığından emin misin ki beni sorguluyorsun? Hepsinde biz mi haksızız?. Onların raporlarından yola çıkarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı içinde fitne yapmaya çalışmayın. Seversiniz sevmezsiniz, halk karar verdi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Herkes dış politika konuşur. Doğal. Neden Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığını ayrı görmeye çalışıyorsunuz? Nereden çıkarıyorsunuz Cumhurbaşkanlığının bizi hiçe saydığını?" dedi.

"NOTLARI DAHİ BİZ HAZIRLIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dışişleri Bakanlığına önem verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Notları dahi biz hazırlıyoruz. Bir lider hazırladığınız konuşmayı konuşmak zorunda değil ama yüzde 90 konuşuyor, niye? Bize güveniyor. Cumhurbaşkanımız istişareye çok önem veriyor. Onlara da bilgi veriyoruz. Alay etmeye gerek yok. Kurumlarla birlikte çalışıyoruz. ‘Cumhurbaşkanlığı toplantılarına niye siz katılmıyorsunuz?’ 500 yıllık diplomasi tarihimiz var. Baş başa görüşme, görüşme formatında var. Ben de görüşüyorum bir dışişleri bakanıyla. Onların notlarını da biz hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız, döner dönmez orada ne olduğunu söylediği gibi MGK’da tek tek anlattı. Kim söylüyor tutanaklarda olmadığını? Biden ile görüşmelerde neler konuştuklarını, neleri takip etmemiz gerektiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının görüşmesine tercüman olarak katılan danışmanıyla ilgili Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımızın yanındaki tercüman kızımız çok güzel de tercüme yapıyor. Bu kim? Bizim Cumhurbaşkanlığı’nda ‘başdanışman’ olarak çalışan bir kız. Biden’ın yanındaki tercüman kimdi biliyor musunuz? Bir Türk! Amerikalı bir Türk tercümana güveniyor da biz niye kendi çocuğumuza güvenmiyoruz? O kızımıza burada yüklenmenizi anlayamadım” diye konuştu.

Mali Eylem Görev Gücü’nün Türkiye’yi gri listeye almasına ilişkin olarak Çavuşoğlu, “Soruyorum size, raporunu okuyan var mı aranızda? ‘Türkiye bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmiştir, Türkiye’nin seviyesinin yükseltilmesi gerekiyor’ diyor. Bu rapora bir göz atsaydınız. ‘Karar siyasi’ diyebilirdiniz. Niye aldılar? Bizim üzerimizde kılıcı sallandırmak için” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE'YE İŞGALCİ SUÇLAMASINI REDDEDİYORUZ”

Bakan Çavuşoğlu, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit’in Türkiye’nin işgalci devlet olduğu iddialarına ilişkin şunları kaydetti:

“Türkiye’ye işgalci suçlamasını reddediyoruz. PKK demokrasisi, PKK’dan öğrendilerse böyle olur demokrasi. PKK güdümündeki arkadaşın demokrasi anlayışı olması mümkün değil. Siz PKK’nın güdümündesiniz. PKK’nın emrinden çıkamazsınız. Sen benim devletime işgalci diyeceksin. Çin’den örnek veriyorsunuz. Uluslararası hukuk ne diyor, ona bakarsınız. Bir ülkeye tehdit varsa oraya gitme yetkisi veriyor. Niye bana işgalci dedin? Çin’in demesiyle mi senin demenle mi benim dememle mi oluyor? Biz de Kürt düşmanlığı yoktur. Benim ülkeme işgalci diyene ben yüzüne gerçekleri söylerim. Kürtler bizim kardeşimizdir. Bizim mücadelemiz PKK ile. Siz kendinizi eşittir PKK olarak görüyor olabilirsiniz. Kürt kardeşlerimizin de PKK’dan neler çektiğini biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

"DOĞU AKDENİZ'DE GERİ ÇEKİLME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Doğu Akdeniz konusunda Bakan Çavuşoğlu, “Kıta sahanlığı sınırlarımızı belirledik ve Birleşmiş Milletler’e kaydettirdik. Kıta sahanlığımızı belirledikten sonra her an her dakika sondaj veya sismik araştırma yapmak zorunda değilsiniz. Bu kıta sahanlığına siz başkalarını sokuyor musunuz? Gemilerimizin hiçbirini satmadığımız gibi, bu konudaki gemilerimizi artırıyoruz. Doğu Akdeniz’de geri adım söz konusu değil” diye konuştu.

"MONTRÖ KANAL İSTANBUL ÖNÜNDE BİR ENGEL DEĞİL"

Kanal İstanbul konusunda Çavuşoğlu, “Montrö’nün Kanal İstanbul’la alakası yok. Boğazlardan geçiş ve Karadeniz’deki kıyıdaş olmayan ülkelerin bulundurabileceği gemi tonajını düzenliyor. Montrö’nün Kanal İstanbul’un önünde engel olmadığını söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKELÇİLER GERİ ADIM ATTI"

10 büyükelçi konusunda Bakan Çavuşoğlu, “Bu sorunu bu şekilde çözdük ama büyükelçiler geri adım attığı için çözdük. Büyükelçiler haklı haksız girmiyorum ama yüzde 100 haksızlar. ‘Neden bu noktaya getirdiniz?’ Ne kadar haklı olursa olsun ‘bu büyükelçiler ultimatom veremezler’ niye diyemediniz? Hala Türkiye geri adım attı diyorsunuz. Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesi bellidir. Bunu söylemenizi beklerdim. Siz 10 büyükelçinin geri adım atmasını da hazmedememişsiniz” şeklinde konuştu.

"AB'DEN BİZ VAZGEÇMEDİK ONLAR BİZDEN VAZGEÇTİ"

Bakan Çavuşoğlu, AB süreci hakkında da, “Biz aday ülke statüsünden vazgeçmiş değiliz. Vazgeçen AB” ifadelerini kullandı.

Taliban konusundaki eleştiriye ise Çavuşoğlu, “Gelen 8 kişi. Evet içlerinde BM’nin yaptırım listesinde olan var. Herkes görüşüyor bir şey olmuyor da ben görüşünce niye sorun oluyor? Ben büyükelçiliğimi kapatmadım, iyi ki de kapatmadım. Herkes aşamalı angajmana gidiyor. Orada DEAŞ, El Kaide var” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, 470 bin Suriyelinin Suriye’ye döndüğünü açıkladı.