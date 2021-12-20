Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato’ Sri Saifuddin Abdullah ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu basın toplantısında Kabil Havalimanı işletmesi ve Ermenistan ile ilişkilere hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı işletmesi hakkında "Bir Türk şirketiyle bir Katar şirketi sadece Kabil değil Afganistan'daki 5 havalimanının birlikte işletilmesi için mutabakat imzaladı. Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunulacak. Şartlar uyarsa Katar'la birlikte işletiriz" ifadelerini kullandı.

Ermenistan ile ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, "Bizim arzumuz Güney Kafkasya’da istikrar ve huzurun gelişmesi. Ülkeleri birbirine bağlayan ekonomiye katkı sağlayan projelerin hayata geçmesi tıpkı Zengezur Koridoru gibi" dedi.