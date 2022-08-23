Bakan Dönmez Umman ve Katar'a gidiyor 0:00 / 0:00

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Umman’ın başkenti Maskat'a gelecek.

Bugün gerçekleşecek programda Bakan Dönmez, Ummanlı mevkidaşı Salim Al Aufi ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak.

Dönmez’in Körfez mesaisi yarın Katar ile devam edecek.

Son yıllarda iki ülke arasında her alanda artan iş birliğini geliştirmek için Dönmez, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde ülkeler arasındaki enerji ve maden alanında iş birliğinin geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.