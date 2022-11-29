Bakan Ersoy TÜROFED Genel Kurulunda konuştu

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 7. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, bu yılbaşında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından turizmin stratejik sektör ilan edilmesinin, kendileri için çok önemli bir destek olduğunu söyledi.

"Hep devletten değil, devletle beraber" diyerek kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile devletle sektörün koordinasyonunun başarıyla sağlandığını belirten Ersoy, bu işbirliğiyle tanıtım kelimesinin Türk turizmi için anahtar kelime haline geldiğine işaret etti.

Dünyada, son yıllarda en yoğun tanıtım faaliyeti yürüten ülke olarak, Türkiye'nin tanıtımı için yapılan reklam ve PR çalışmalarına ilişkin bilgileri paylaşan Ersoy, yılbaşından bu yana 88 ayrı ülkeden 3 bin 592 basın mensubu ve influencer, 2 bin 490 tur operatörü olmak üzere 6 bin 82 kişiyi Türkiye'nin 67 şehrinde düzenlenen 375 ayrı etkinlikte ağırladıklarını dile getirdi.

'TÜRKİYE EN ÇOK KAZI YAPAN ÜLKELER ARASINDA İLK SIRASINDA'

"Turizmde ürün çeşitliliğini sağlayarak sektörümüzü krizlere karşı bağışıklığa kavuşturduk" diyen Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ile kültür ve turizmin birbirini destekleyen bir ekosistem haline geldiğini, kurtarma ve araştırma dahil 680 noktada gerçekleştirilen çalışmalarla da Türkiye'nin en çok kazı yapan ülkeler arasında ilk sıralarda yerini aldığını kaydetti.

Gelecek yıl uygulamaya başlanacak "Güvenli ve Sürdürülebilir Turizm Programı" için üst düzey sürdürülebilirlik platformu Global Sustainable Tourism Council ile 3 yıllık protokol imzaladıklarını anımsatan Ersoy, Türkiye'nin dünyada sürdürülebilir turizm alanında hükümet nezdinde ulusal bir program geliştirmek üzere anlaşma yapan ilk ülke olduğunu bildirdi.

Bakan Ersoy, "Tüm krizleri sağduyulu şekilde ve profesyonelce yönettik. Artık her sene bir önceki rakamlarımızı katlamak için gayret gösteriyoruz. Hedeflerimize ulaşabilmek için dev projeleri hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.