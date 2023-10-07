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        Haberler Dünya Diplomasi Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü

        Son dakika haberi Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Bakan-Blinken görüşmesinde İsrail-Filistin'de yaşananlar ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 20:11 Güncelleme: 07.10.2023 - 22:45
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        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, mevkidaşı Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail-Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele aldı.

        Öte yandan Bakan Fidan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından birçok mevkidaşıyla görüşme yaptı.

        Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani, Suudi mevkidaşı Ferhan, Mısırlı mevkidaşı Şukri, Filistinli mevkidaşı el-Maliki ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile konuyu görüştü.

        - "Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatıldığı duyurulmuştu

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        Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

        Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

        İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

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