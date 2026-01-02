Habertürk
        Bakan Fidan, BAE'li ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü

        Bakan Fidan, BAE'li ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 19:30 Güncelleme: 02.01.2026 - 19:37
        Bakan Fidan, BAE'li ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmelerinde Yemen’i ele aldı.

        Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Ferhan ve Al Nahyan ile görüşmelerinde, Yemen'deki son gelişmeleri ele aldı.

