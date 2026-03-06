Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman, Katar ve Estonyalı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Giriş: 06.03.2026 - 19:35 Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman, Katar ve Estonyalı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile telefonda görüştü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ