Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği | Dış Haberler

        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 22:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

        Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, bölgede devam eden savaşın ortaya çıkardığı riskler değerlendirildi ve üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilen saldırılar ele alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü farklı meslek gruplarından kadınların yer aldığı videolu paylaşımla kutladı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran’ın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı
        İran’ın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        Fransa bölgeye gemi gönderiyor
        Fransa bölgeye gemi gönderiyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Serdal Adalı'dan MHK'ya istifa çağrısı!
        Serdal Adalı'dan MHK'ya istifa çağrısı!
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!
        Cerny de "dijital zorbalık"tan rahatsız!
        Cerny de "dijital zorbalık"tan rahatsız!
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "Benim için bir zevk"
        "Benim için bir zevk"
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı