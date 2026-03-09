Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Giriş: 09.03.2026 - 22:26 Güncelleme:
Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, bölgede devam eden savaşın ortaya çıkardığı riskler değerlendirildi ve üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilen saldırılar ele alındı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ