Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve ABD'li yetkililer ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Giriş: 27.03.2026 - 18:40
Görüşmelerde, bölgedeki son durum ve savaşı sona erdirmek amacıyla yürütülen faaliyetler değerlendirildi.
*Fotoğraf: AA, temsilidir
