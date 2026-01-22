Bakan Fidan'dan Gazze Barış Kurulu açıklaması: Diplomasiyi beraberinde getiriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Davos Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın öncülüğünde kurulan Gazze Barış Kurulu'nda birçok ülkenin bir araya gelerek farklı görüşlerini uyumlaştırmaya çalıştığını belirten Bakan Fidan, "Çok ciddi bir diplomatik müzakereyi ve mücadeleyi beraberinde getiriyor bu masa. Alanda olan kavganın artık müzakere masasına taşındığına şahit oluyoruz" dedi.

Bakan Fidan, "Suriye’nin bütünlüğü bizim için önemli. Başta Suriyeliler için, bölge için önemli. Çünkü son 14 yılını bir iç savaşla geçirmiş, bir parçalanmayla geçirmiş, etrafındaki ülkelere terör ve mülteci ihraç eden bir ülkeden şu anda bütünlüğe evrilen, mültecileri de geri alan ve terörü durduran bir Suriye’ye evrilmek bölgemiz için mucize niteliğinde husus" açıklamasını yaptı:

Suriye'deki Kürtler, Aleviler, Yezidiler ve Türkmenler başta olmak üzere bütün etnik kökenlerin, inançların ve hakların korunması gerektiğinin altını çizen Bakan Fidan, "Herkes kendi kimliğiyle gurur duymalı ama Suriye vatandaşlığı altında da birleşmeli ve Suriye'ye gereken bütün katkıyı vermeli." diye konuştu.

Bakan Fidan, bunun hem Suriye hem bölge için bir barış unsuru olduğunu belirterek, son günlerde Suriye'de yaşanan gelişmeleri genel itibariyle iyi yönde ilerlediği şeklinde değerlendirdi. Suriye'de yaşanan bazı örgütsel propaganda faaliyetlerine işaret eden Fidan, bu faaliyetlerin çok fazla dikkate alınmaması gerektiğini aktardı. Türkiye'nin yeni dünya düzenindeki konumu Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır takip ettiği "tecrübeli dış politika" sayesinde Türkiye'nin hem kendi bölgesinde yapıcı rol oynadığını hem de küresel güçlerle denge politikası yürüttüğüne dikkati çekti. Bu politikaları yürütürken Türkiye'nin menfaatinin esas merkeze alındığını belirten Fidan, ancak her zaman için "kazan-kazan politikasına" da değer verdiklerini vurguladı. Fidan, "'Kendimiz için ne istiyorsak karşımızdaki için de aynısını istiyoruz' usulünü de devam ettiriyoruz. Zaten bu usul ve ahlak, karşımızdakileri bize güven duymaya, bizimle beraber çalışmaya iten bir husus." değerlendirmesinde bulundu. Dünyada çok dinamik bir ortam olduğuna ve şartların sürekli değiştiğine dikkati çeken Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki gün önce Greenland'la ilgili bir askeri opsiyon durumu vardı. Dün itibariyle Sayın Trump'ın konuşmasından sonra 'askeri opsiyon olmayacak' dedi. Müzakereye dönecek. Altı ay sonra neye dönecek onu bilmiyoruz. Müzakere nasıl evrilecek onu bilmiyoruz. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın durması ve dolayısıyla Avrupa-Rusya arasındaki barışın sağlanması konusunda sona gelmiş hususlar var. Bu olursa bölge ve dünya başka bir şekil alacak, olmazsa başka bir şekil alacak." Fidan, bu hususların hepsinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Bunlar iyi dikkate alınmazsa sizi istikrarsızlığa iter ama iyi hesaplarsanız, buradan zarar görmeden yolunuza devam edersiniz. Biz yapıcı katkımızı oynamaya, hem barış, kalkınma, refah ve istikrarı hem de ülkemizin menfaatini korumaya devam edeceğiz. Giderek daha çok bu fikirde olan ülkelerin bizimle işbirliği arayışı içinde olduğunu da görüyoruz." ifadelerini kullandı. Kanadayla gelişen işbirlikleri ve Güney Kore ile dün yapılan görüşmeye işaret eden Fidan, dünya skalasında orta güce sahip ülkelerin, giderek daha fazla bir araya gelerek, küresel süper güçlerin bıraktığı boşluklarda finans, ticaret, bölgesel ve küresel istikrar gibi konularda ne tür adımlar atması gerektiği üzerine görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.