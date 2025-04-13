Bakan Fidan Ermenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü.

Bakanlık, X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Fidan'ın ADF marjında Mirzoyan ile bir araya geldiği aktarıldı.

Görüşmede, iki bakanın Türkiye ve Ermenistan arasındaki gündem maddelerini ele aldığı, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu çeşitli panel ve oturumlarla 13 Nisan'a kadar devam edecek.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye'yle yapılan görüşmelerde, iki tarafın da nihai hedefin, diplomatik ilişkilerin tesisi ve sınırların açılması dahil olmak üzere ilişkilerin "tamamen normalleştirilmesi" anlayışına sahip olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Mirzoyan, kaldığı otelde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştüğünü söyleyen Mirzoyan, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını aktardı.

Türkiye ve Ermenistan arasında "hava sahasının kullanımı" gibi konularda somut adımlar atıldığını ifade eden Mirzoyan, iki ülkeden uzmanların Alican Sınır Kapısı ile bunun Ermenistan tarafı olan Margara'nın yanı sıra Gümrü-Kars demir yolu hakkında değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Öte yandan bazı konularda ise ilerleme sağlanamadığını dile getiren Mirzoyan, "Üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaportu olan Ermenistan ve Türk vatandaşlarına sınırı açmak için bir anlaşmamız vardı. Maalesef bu anlaşma hala hayata geçirilemedi." diye konuştu.

"Normalleşme" mesajı

İkili ilişkilere dair konuşan Mirzoyan, "Her iki taraf da, nihai hedefin, diplomatik ilişkilerin tesisi ve sınırların açılması da dahil olmak üzere ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi olduğu anlayışına sahip." dedi.

Bakan Fidan'la görüşmesinde ilişkilerin normalleşmesini sağlayabilecek fırsatların da ele alındığını belirten Mirzoyan, "Diyaloğumuz yalnızca diplomatik ilişkilerin tesisi ve sınırın resmen açılmasından ibaret değil. Bu, iki ülke arasında gerçekleşebilecek büyük bir ticaretle ilgili. Ayrıca bazı ortak enerji ve transit projelerini de ele aldık." ifadelerini kullandı.