        Haberler Dünya Bakan Fidan Gazze konulu toplantıya katılacak | Dış Haberler

        Bakan Fidan Gazze konulu toplantıya katılacak

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de düzenlenecek olan Gazze konulu toplantıya katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 19:48 Güncelleme: 18.12.2025 - 19:48
        Bakan Fidan Gazze konulu toplantıya katılacak
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın ABD'de düzenlenecek Gazze konulu toplantıya iştirak edecek.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Fidan, yarın ABD, Mısır ve Katar’dan yetkililerin katılımıyla ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami şehrinde düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak.

        Toplantı vesilesiyle diğer bölgesel meselelerin ele alınacağı görüşmeler de gerçekleştirilecek.

