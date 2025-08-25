Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bakan Fidan, İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuştu | Dış Haberler

        Bakan Fidan, İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuştu

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Filistin halkının ihtiyaç duyduğu, bizim (İslam İşbirliği Teşkilatı) kolektif olarak devreye girmemiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 16:48 Güncelleme: 25.08.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuştu.

        Filistin halkının adil davasının desteklendiğine ancak bunun tek başına yeterli olmadığına işaret eden Fidan, "Filistin halkının ihtiyaç duyduğu, bizim (İİT) kolektif olarak devreye girmemiz." ifadesini kullandı.

        Fidan, İİT üyesi devletlerin bu olağanüstü zirvede güçlü şekilde yer almasının ve üst düzeydeki katılımların birlik için "güçlü bir ifade" olduğunu vurguladı.

        Adım adım Filistin Devletinin tanımasının artık geri dönülemez gerçek haline geldiğine dikkati çeken Fidan, sadece bunun yeterli olmadığı mesajını verdi.

        "Güçlü, koordine bir baskıya ihtiyaç var, İsrail'in kalıcı çözüm için baskı altında tutulması gerekiyor." diyen Fidan, ilerleyen günlerde yapılacak BM Genel Kurulunun önemine işaret etti.

        Fidan, "Bu anlamda ümmetin vicdanı ve İİT'nin son derece güçlü bir sesle ortaya çıkması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        2 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı! Kahreden manevra!
        2 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı! Kahreden manevra!
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Bu yaz neler yedim
        Bu yaz neler yedim
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        Avrupa'da türk haftası!
        Avrupa'da türk haftası!
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları