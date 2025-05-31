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        Haberler Dünya Bakan Fidan İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Lammy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 00:35 Güncelleme: 31.05.2025 - 00:46
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        Bakan Fidan İngiliz mevkidaşı ile görüştü
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        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ile Lammy telefonda görüştü.

        Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme amacıyla atılmakta olan adımlar değerlendirildi.

        Görüşmede ayrıca, Suriye'deki son gelişmeler, Pakistan ve Hindistan arasındaki durum ve diğer bölgesel konular da ele alındı.

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