        Haberler Dünya Bakan Fidan Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılmak İsviçre'ye gidecek | Dış Haberler

        Bakan Fidan Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılmak İsviçre'ye gidecek

        Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılmak için yarın İsviçre'ye gidecek

        Giriş: 21.01.2026 - 15:31 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:31
        Bakan Fidan İsviçre'ye gidecek
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılmak için İsviçre'ye gidecek.

        Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın yarın İsviçre'ye gideceği ifade edildi.

        Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

        Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

        Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor. Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

