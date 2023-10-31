Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ve UNRWA Genel Komiseri ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı

Anadolu Ajansı Giriş: 31.10.2023 - 22:36 Güncelleme: 31.10.2023 - 22:36 facebook

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