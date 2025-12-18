Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bakan Fidan, Tom Fletcher ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Tom Fletcher ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 00:32 Güncelleme: 18.12.2025 - 00:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan, Tom Fletcher ile görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ile Ankara'da bir araya geldi.

        Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Bakan Fidan, Ankara'da Fletcher ile bir araya geldi.

        Fidan ayrıca, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington Ofisi yetkilileri Kadir Üstün, Kılıç Kanat ve ABD'li eski Büyükelçiler ve uzmanlardan oluşan heyeti Ankara'da kabul etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bakan Fidan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici