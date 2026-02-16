Canlı
        Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü

        Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü.

        Giriş: 16.02.2026 - 19:16 Güncelleme: 16.02.2026 - 19:16
        Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda Filistin'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile es-Safedi telefonda görüştü.

        Görüşmede, Filistin'le ilgili son gelişmeler değerlendirildi.

        İzmir'de otelde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı

        İzmir'in Seferihisar ilçesinde butik otelde çıkan yangında kadın yaşamını yitirdi, dumandan etkilenen eşi hastaneye kaldırıldı. (AA)

