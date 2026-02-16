Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü.
Giriş: 16.02.2026 - 19:16 Güncelleme: 16.02.2026 - 19:16
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda Filistin'deki son gelişmeleri değerlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile es-Safedi telefonda görüştü.
Görüşmede, Filistin'le ilgili son gelişmeler değerlendirildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ