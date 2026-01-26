Habertürk
        Haberler Gündem Eğitim Bakan Göktaş: İdeal bir vücut, ideal bir hayat yoktur

        Bakan Göktaş: İdeal bir vücut, ideal bir hayat yoktur

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların beden algısını korumayı amaçlayan yeni bir sosyal medya düzenlemesinin hayata geçirileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 21:59 Güncelleme: 26.01.2026 - 21:59
        "İdeal bir vücut, ideal bir hayat yoktur"
        Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "kusursuzluk" algısının, çocukların psikolojik ve fiziksel gelişimlerini doğrudan etkilediğini ve kendilerini yetersiz hissetmelerine, oldukları halleriyle kabul görmediklerini düşünmelerine yol açabildiğini belirtti.

        Bu kapsamda çocukları çevrim içi platformların görünmeyen ama derin izler bırakan risklerinden korumak için yeni bir sosyal medya düzenlemesini hayata geçireceklerini bildiren Göktaş, "Gelin, bu mücadelede çocuklarımızı yalnız bırakmayalım. Onların geleceği için hep birlikte hareket edelim." ifadelerini kullandı.

        "İDEAL BİR VÜCUT, İDEAL BİR BEDEN, İDEAL BİR HAYAT YOKTUR"

        Göktaş'ın paylaşımında, konuya ilişkin açıklamada bulunduğu video da yer aldı.

        Videoda, bir çocuğun 8 yaşında yemek yemeyi bırakma sebebinin konuşulması gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Geçtiğimiz günlerde bir mevkidaşımla görüştüğümde kendi ülkesinde anoreksiya vakalarının 8 yaşında kadar düştüğünü ifade etti. Kız erkek fark etmiyor bu arada. Kız çocuklarında anoreksiya erkek çocuklarda ise ilaç kullanarak bir ideal vücut oluşturmak adına kullanılan maddelerden bahsetti." ifadelerini kullandı.

        Göktaş, bugün sosyal medyada herkesin kusursuz yüzler, bedenler ve hayatlar gördüğünü belirterek, "Bunlar için özel filtreler dahi var. Yani olması gereken, tırnak arasında söylüyorum bedene sahip değilseniz platformlar size filtrelerle yardımcı oluyor. Bu da çocuklar ve ergenler için travmatik sonuçlar doğuruyor." görüşünü aktardı.

        Çocuklarda erken yaşta estetik kaygısı, başka bir beden hayali kurma ve 'benim hayatım neden o değil?' algısının oluştuğunu belirten Göktaş, "Bu tür algılar maalesef sosyal medyanın etkisiyle çocuklarımızın hayatına doğrudan etki yapıyor. Çocuklarımız kendileriyle barışık olmayabiliyor. Her çocuk farklıdır. İdeal bir vücut, ideal bir beden, ideal bir hayat yoktur. Her çocuğumuz özeldir. Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin, sevsin diye sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyoruz. Bu mücadelede çocuklarınızı da bizleri de yalnız bırakmayın." değerlendirmesini yaptı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

