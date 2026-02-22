Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Bakan Göktaş, 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanını ziyaret etti

        Bakan Göktaş, 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanını ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanını ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 19:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Göktaş, 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanını ziyaret etti

        Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda düzenlenen, 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanında yer alan bakanlık stantlarını ziyaret etti. Ziyareti sırasında basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, gelenek haline gelen 'Külliye'de Ramazan' programına ailece geldiklerini ve Maher Zain konserini dinlediklerini söyledi.

        'KÜLLİYE'DE RAMAZANIN TADI BAŞKA'

        Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hem büyüklerin hem küçüklerin, ailece zaman geçirebileceği güzel bir ortam oluştuğunu kaydederek, "Milletin evinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde gerçekten bütün vatandaşlarımızın kendini iyi hissedebileceği, ramazan ayını keyifle, bütün şartlarıyla, bütün iyilikleriyle yaşayacağı bir ortam oluştu. Hem büyüklerin hem küçüklerin söyleşilerle, konserlerle zaman geçirebileceği güzel bir alan var. Bugün de gerçekten ilgi oldukça fazla. Bizler de Bakanlık olarak özellikle 'Ailemiz, geleceğimiz' diyerek dijital dünyada çocuk hakları sözleşmemizi tanıttık. Aynı zamanda görme engellilere yönelik beyaz baston etkinlikleri ve çocuklarımıza yönelik aile temalı farklı etkinliklerimiz var. Biz bütün vatandaşlarımızı davet etmek istiyoruz. Külliye'de Ramazan'ın tadı bir başka. Ramazan'ın tüm anlarıyla, tüm keyfiyle beraber yaşanabileceği, coşkuyla, şenlikle, maneviyatıyla gerçek manasında yaşanabileceği bir ortam oluşmuş" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mahya geleneği nasıl başladı? "Hoşgeldin ya şehr-i ramazan" ne demek?

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Mimar Sinan'ın izinde İstanbul'un hazinelerini anlatmaya devam ederken eski bir geleneğimize dair dikkat çekici bilgileri de paylaşıyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        "ABD, İran ile müzakere yapmaya hazır"
        "ABD, İran ile müzakere yapmaya hazır"
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Trabzonspor'a 45 dakika yetti!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?