        Haberler Gündem Güncel Bakan Göktaş, oyun içerik üreticileri ile görüştü | Son dakika haberleri

        Bakan Göktaş, oyun içerik üreticileri ile görüştü

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızın hayatın her alanında olduğu gibi dijital platformlarda da huzurla ve güvenle var olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyen bir anlayışla hareket ediyoruz." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 19:16 Güncelleme: 17.02.2026 - 19:16
        Bakan Göktaş, oyun içerik üreticileri ile görüştü
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, oyun içerik üreticileriyle bir araya gelerek dijital dünyadaki gelişmeleri ve risk alanlarını kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti.

        Onlardan gelen geri bildirimleri ve önerileri dikkatle dinlediklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızın hayatın her alanında olduğu gibi dijital platformlarda da huzurla ve güvenle var olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Evlatlarımızın daha sağlıklı ve bilinçli şekilde büyüyebileceği güçlü bir dijital ekosistemi hep birlikte inşa edeceğiz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

