        Bakan Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı ile görüştü

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Nasan'ı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı

        Giriş: 30.12.2025 - 21:47 Güncelleme: 30.12.2025 - 22:02
        Bakan Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı ile görüştü
        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Nasan'ı kabul etti.

        Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Nasan'ı kabul etti." ifadesi kullanıldı.

        Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu da yer aldı.

