Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bakan Gürlek: Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek | Son dakika haberleri

        Bakan Gürlek: Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 22:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Gürlek: Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın, dijital mecralarda Türkiye'yi hedef alan dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyeti yürütüldüğünün tespit edildiğine ilişkin paylaşımını da alıntılayarak, şunları kaydetti:

        "İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran'ın dikkat çektiği üzere dijital mecralarda yürütülen dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleri, devletimizin ilgili tüm kurumları tarafından yakından takip edilmektedir. Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinasyonunda yürütülen adli süreçler kapsamında, toplumda korku ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplara yönelik hukuki işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kasktan ceza yememek için plakasını kapattı, yediği cezayı görünce hayatının pişmanlığını yaşadı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik polisinin durdurduğu plakası kağıtla kapatılmış motosikletin sürücüsüne 140 bin TL para cezası uygulanırken, motosiklet 30 günlüğüne trafikten men edildi. Kaskının çalındığını ve ceza yememek için kapattığını belirten motosiklet sürücüsü, "Plakanızı kapatmayın, ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'ya cevap!
        Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'ya cevap!
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu