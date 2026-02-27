Canlı
        Bakan Gürlek'ten 28 Şubat mesajı: Bu süreçleri tekrar yaşamayacağız, yaşatmayacağız

        Bakan Gürlek'ten 28 Şubat mesajı: Bu süreçleri tekrar yaşamayacağız, yaşatmayacağız

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecine ilişkin, "İnşallah bu süreçleri tekrar yaşamayacağız, yaşatmayacağız, buna izin vermeyeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 20:45
        Bakan Gürlek'ten 28 Şubat mesajı

        Adalet Bakanı Gürlek, Nevşehir'de bir otelde düzenlenen "28 Şubat Hafıza ve Adalet Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor süreçlerden geçtiğini söyledi.

        Yaşanan sıkıntıların hafızalardaki tazeliğini koruduğuna dikkati çeken Gürlek, şöyle konuştu:

        "Devletimiz gerçekten zor süreçlerden geçti. Biz o günleri öğrenciyken hatırlıyoruz. Üniversite eylemleri vardı. Özellikle başörtüsünden dolayı üniversitelere giremeyen kardeşlerimiz vardı. Sizler de o döneme bizzat şahit oldunuz. Baskılardan dolayı kiminiz görevinizi yapamadınız, kiminiz görevinizi bırakmak zorunda kaldınız ama ilkenizden ödün vermediniz. O dönemin şartlarında o kadar baskıya ve onca dayatılan zulme rağmen dimdik durdunuz. Allah'ın izniyle de o günler aşıldı. Memleketimizin, insanlarımızın o günleri unutmaması lazım. Bizim de sürekli olarak hafızalarımızda bu görüntülerin canlanması lazım. Memleketimiz nereden ne günlere geldi."

        "ZİHNİYET MAALESEF DEĞİŞMİYOR"

        Bakan Gürlek, Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhine hakaret ve küfre yönelik iddianamenin hazırlandığını anımsattı.

        Türkiye'nin yeni bir dönemece girdiğini vurgulayan Gürlek, "Artık eski gömlek bize dar geliyor. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte artık yeni bir anayasa çalışmasına başlayalım ama zihniyet maalesef değişmiyor. Orada bizim çok değerli belediye başkanımıza karşı ağza alınmayacak küfürler, hakaretler görüldü." diye konuştu.

        Türkiye'nin bugünlere hangi zorlu süreçleri aşarak geldiğinin insanlara hatırlatılması gerektiğini ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

        "28 Şubat, bizim dik duruşumuzdur, onurlu duruşumuzdur. Dayatmalara, baskıya karşı 'Elif' gibi dik duruşumuzdur. Sizler bu mücadelenin onurlu, kutlu yolcularısınız. Öncelikli olarak hepinize ayrı ayrı o günler adına, devletim ve milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreçleri tekrar yaşamayacağız, yaşatmayacağız, buna izin vermeyeceğiz. Şu an artık başörtü sorunu kalktı. Kardeşlerimiz, ablalarımız üniversitelerde eğitim yapabiliyor. Bakın ben hakim, savcı kökenliyim. Bizim başörtüsüyle kürsüde görev yapan hakim kardeşlerimiz var. Yani insanların kılıklarına, kıyafetlerine göre bir değer yargısı gütmenin, bir ön yargı taşımanın boş şeyler olduğunu anladık. Hiçbir zaman başınız öne eğilmedi. İnşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde de bu saatten sonra başınız hiçbir zaman öne eğilmeyecek çünkü millete hizmet sevdasıyla kalbi atan bir Cumhurbaşkanımız var."

        "BU SAATTEN SONRA DA HİÇBİR ZAMAN GERİYE DÖNMEYECEĞİZ"

        Gürlek, 28 Şubat sürecinde başörtülü olmasından dolayı asker oğlunun yemin törenine katılamayan anneler olduğunu hatırlatarak, "Başörtüsü sebebiyle hastaneye alınmayan vatandaşlarımız vardı. Bakın sağlık hizmeti, en temel bir hizmet. O günleri unutmayalım. Hafızlarımızda her zaman kalsın ama bugünkü kazanımlarımızı da unutmayalım. Allah'ın izniyle bu saatten sonra da hiçbir zaman geriye dönmeyeceğiz. O zihniyete de fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Bakan Gürlek, kentteki programları kapsamında MHP İl Başkanlığı ile Nevşehir Adliyesini de ziyaret etti.

