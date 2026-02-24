Canlı
        Haberler Gündem Güncel Bakan Gürlek: Yargı bağımsızlığı temenni değil, vazgeçilmez | Son dakika haberleri

        Bakan Gürlek: Yargı bağımsızlığı temenni değil, vazgeçilmez

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun büyük sorumluluk taşıdığını belirterek, "Yargı bağımsızlığı bizim için bir temenni değil, vazgeçilmez bir ilkedir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 22:51
        Bakan Gürlek: Yargı bağımsızlığı temenni değil, vazgeçilmez

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. HSK üyelerine ve çalışanlarına hitap eden Bakan Gürlek, ramazanın aynı zamanda iç muhasebe ayı ve bir arınma iklimi olduğunu belirtti. Adaletin her şeyden önce vicdanlarda başladığını, kanunla şekillendiğini ve hükümle hayat bulduğunu söyleyen Bakan Gürlek, yargı mensuplarının ağır bir emanet taşıdıklarını kaydetti.

        'SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK'

        Bakan Gürlek, “Bu teşkilatın içinden gelmiş bir meslektaşınız olarak şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum: Yargı görevi sadece bilgi değil; sabır, vakar ve güçlü bir vicdan gerektirir. Hâkimler ve Savcılar Kurulu ise bu büyük emanetin kurumsal teminatıdır. Kurulumuzun verdiği her karar; sadece bir atama ya da terfi işlemi değil, aynı zamanda yargı teşkilatımızın geleceğine dair bir istikamet belirlemesidir. Bu yönüyle sorumluluğumuz büyüktür.” dedi.

        Bakan Gürlek, konuşmasında “Yargı bağımsızlığı bizim için bir temenni değil, vazgeçilmez bir ilkedir. Güçlü bir yargı, güçlü kurumlarla ve güçlü bir meslek onuruyla ayakta durur” ifadelerini kullandı.

        'YARGI TEŞKİLATIMIZIN MESLEK ONURUNU KORUMAK HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİDİR'

        Bakan Gürlek, yargı teşkilatı üzerinde bulunan iş yükünün farkında olduğunu dile getirerek konuşmasına şöyle devam etti:

        “Toplumsal beklentinin ağırlığını biliyorum. Zaman zaman yargının üzerinde oluşan tartışma ikliminin sizi nasıl yorduğunu da görüyorum ama şundan emin olun: Bu teşkilat sahipsiz değildir. Her birinizin mesleki teminatının korunması, liyakatin güçlendirilmesi ve adalet hizmetinin saygınlığının muhafazası bizim önceliğimizdir. Yargı teşkilatımızın vakarını ve meslek onurunu korumak hepimizin ortak görevidir. Adalet yalnızca doğru karar vermek değildir; aynı zamanda toplumun o kararın adil olduğuna inanmasını sağlamaktır. Güven, en kıymetli sermayemizdir.”

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

