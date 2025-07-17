Bakan Kacır, teşvik programının tarihlerini açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın ilk çağrısına dair detayları açıkladı. Kacır, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısını başlatıyoruz. 81 ilde toplam 324 yatırım konusuna her bir yatırım için 240 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Başvuru tarihleri 1 Ağustos-30 Eylül 2025. Başvuru adresi 'https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr'. Şehirlerimizin potansiyelini harekete geçiriyor, sanayiden tarıma, teknolojiden turizme kadar pek çok sektörde yeni yatırımların önünü açıyoruz” dedi.

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Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde;



Yerel Kalkınma Hamlesi Programının ilk çağrısını başlatıyoruz.



📌 81 ilde toplam 324 yatırım konusuna

📌 Her bir yatırım için 240 milyon TL’ye kadar destek sağlıyoruz.



📅… pic.twitter.com/3yGdlCYuLM — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) July 17, 2025

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.