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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Kacır, teşvik programının tarihlerini açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Kacır, teşvik programının tarihlerini açıkladı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısını başlattıklarını ve başvuruların 1 Ağustos'ta başlayıp 30 Eylül'e kadar devam edeceğini bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 22:58 Güncelleme: 17.07.2025 - 22:58
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        Bakan Kacır, teşvik programının tarihlerini açıkladı
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın ilk çağrısına dair detayları açıkladı. Kacır, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısını başlatıyoruz. 81 ilde toplam 324 yatırım konusuna her bir yatırım için 240 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Başvuru tarihleri 1 Ağustos-30 Eylül 2025. Başvuru adresi 'https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr'. Şehirlerimizin potansiyelini harekete geçiriyor, sanayiden tarıma, teknolojiden turizme kadar pek çok sektörde yeni yatırımların önünü açıyoruz” dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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