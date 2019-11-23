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Bakan Kasapoğlu, Kadın Curling Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ve B klasmanından A klasmanına yükselen Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

Kadın Curling Milli Takımı'

Kasapoğlu tebrik mesajında, "İsveç'in Helsingborg kentinde 18 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa Curling Şampiyonası’nda finalde mücadele eden ve gümüş madalya kazanarak B klasmanından A klasmanına yükselen aynı zamanda Dünya Qualification Şampiyonasına katılma hakkı da elde eden Kadın Curling Milli Takımımızı kutluyorum. Kazanılan başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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