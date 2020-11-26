Beşiktaş ve Galatasaray Kulüplerinin internet sitesinde yer alan habere göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Taksim'deki ofisinde düzenlenen toplantıya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik de katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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