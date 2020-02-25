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Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu özel sporcu Fatma Damla Altın'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcular pentatlon dalında Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran özel sporcu Fatma Damla Altın ile bronz madalyanın sahibi olan Sevim Demircan ve Edanur Akın'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen şampiyonada pentatlon branşında altın madalya alan özel sporcu Fatma Damla Altın ve 400 metrede bronz madalya alan Sevim Demircan ile üç adım atlamada dünya üçüncüsü olan Edanur Akın için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcular pentatlon dalında ülkemizi temsil eden ve bu kategoride Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren Fatma Damla Altın ile bronz madalya kazanan Sevim Demircan ve Edanur Akın'ı yürekten kutlarım. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, aynı organizasyonda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

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