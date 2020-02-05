Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması!

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmaması gerektiğini söyledi

Koronavirüs
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlardan gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçilecek" açıklamasında bulundu. Bakan Koca, ayrıca "(Koronavirüs) 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmamalı" diye konuştu.

"ÜLKEMİZDE YETERLİ MASKE MEVCUT"

Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizde yeterli maskenin mevcut olduğunu, üretim için de yeterli kapasitenin bulunduğunu söylemek istiyorum. Maske fiyatlarındaki artış konusunda yoğun şikayet var. Vatandaşlarımıza Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz."

KARANTİNADAKİ 42 KİŞİ PAZARTESİDEN SONRA EVDE GÖZETİM ALTINDA TUTULABİLİR

Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulu, Çin'den 42 kişiyi getiren uçaktaki mürettebat ve sağlık ekibinin, pazartesiden sonra evde gözetim altında tutulmasını önerebilir" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kalbinin delik olduğunu 61 yaşında öğrendi
SAĞLIK61 yaşında öğrendi, şaşkına döndü!
Doç. Dr. Oytun Erbaş'tan koronavirüse karşı tuzlu su önerisi!
SAĞLIKKoronavirüse karşı 'tuzlu su' önerisi!
Künt travması nedir? Künt tramvası nasıl olur? Tramva hakkında bilgiler
SAĞLIKKünt travması nedir?
Dut pekmezi faydaları nelerdir? Nasıl tüketilmeli?
SAĞLIKDut pekmezi ama nasıl?
Havalimanında termal kamera kontrolü devam ediyor
SAĞLIKHavalimanında termal kamera kontrolü devam ediyor
İslahiye'de veba vakası!
SAĞLIKVeba alarmı! Hayvan giriş çıkışı yasaklandı
Bakan Koca Çin'den getirilerek gözlem altında tutulanlarla telefonla görüştü
SAĞLIKBakan Koca karantina altındakilerle görüştü!
Boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun fıtığı nasıl tedavi edilir? Boyun fıtığı neden olur?
SAĞLIKBoyun fıtığı belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi ...
Koronavirüs salgınında korkutan rakamlar! Bilanço ağırlaşıyor
SAĞLIKKoronavirüs salgınında korkutan rakamlar! Bilanço ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan virüs uyarısı - Haberler
SAĞLIKVirüs uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X