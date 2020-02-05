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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlardan gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçilecek" açıklamasında bulundu. Bakan Koca, ayrıca "(Koronavirüs) 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmamalı" diye konuştu.

"ÜLKEMİZDE YETERLİ MASKE MEVCUT"

Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizde yeterli maskenin mevcut olduğunu, üretim için de yeterli kapasitenin bulunduğunu söylemek istiyorum. Maske fiyatlarındaki artış konusunda yoğun şikayet var. Vatandaşlarımıza Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz."

KARANTİNADAKİ 42 KİŞİ PAZARTESİDEN SONRA EVDE GÖZETİM ALTINDA TUTULABİLİR

Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulu, Çin'den 42 kişiyi getiren uçaktaki mürettebat ve sağlık ekibinin, pazartesiden sonra evde gözetim altında tutulmasını önerebilir" diye konuştu.