Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Bakan Koca: Depremde yaralanan ve enkaz çalışması yapan personel aşılanıyor

Bakan Koca, "Halk Sağlığı ekiplerimiz deprem esnasında yaralanan vatandaşları ve enkaz çalışmasında bulunan personelleri tetanos riskine karşı aşılıyor" dedi

Bakan Koca: Depremde yaralanan ve enkaz çalışması yapan personel aşılanıyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremlerde yaralananlar ile enkazda görev yapan personelin tetanos riskine karşı aşılandığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halk Sağlığı ekiplerimiz deprem esnasında yaralanan vatandaşları ve enkaz çalışmasında bulunan personelleri tetanos riskine karşı aşılıyor. Türkiye’nin dört bir yanından görevlendirilen ekiplerimiz mahallelere, köylere ve personellerin bulunduğu alanlarda aşılama yapıyorlar" dedi.

Bakan Koca, aşılama çalışması yapılırken çekilen görüntüleri de paylaştı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hatay'da enkazdan çıkarılan mucize çocukla doktorunun yolu tekrar kesişti - En Son Haberler
SAĞLIK Hatay'da enkazdan çıkarılan mucize çocukla doktorunun ...
Depremzede çocuklar Türk Kızılay'ın psikososyal desteğiyle zorlu süreci atlatıyor
SAĞLIK Depremzede çocuklar zorlu süreci böyle atlatıyor
Dikkat çeken araştırma! Çok az tuz tüketmek kalp yetmezliği hastaları için zararlı olabilir - Öne Çıkan Haberler
SAĞLIK Dikkat çeken tuz araştırması!
Depremden kurtulan lösemili 4,5 yaşındaki Turnaya LÖSEV umut oldu
SAĞLIK Depremden kurtulan lösemili 4,5 yaşındaki Turnaya ...
Deprem bölgesinde akciğer sağlığı riski
SAĞLIK Deprem bölgesinde akciğer sağlığı riski!
Eskişehir'e yerleştirilen depremzedelere uzmanlardan psikolojik destek
SAĞLIK Eskişehir'e yerleştirilen depremzedelere uzmanlardan ...
Araştırmaya göre insanlar kışın daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor olabilir
SAĞLIK Araştırma ortaya koydu! Kışın daha çok uykuya mı ...
Rahim Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Rahim Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
SAĞLIK Rahim ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler
Burun Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Burun Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
SAĞLIK Burun ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler
Apandisit Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Apandisit Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
SAĞLIK Apandisit ameliyatı sonrası dikkat edilmesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.