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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremlerde yaralananlar ile enkazda görev yapan personelin tetanos riskine karşı aşılandığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halk Sağlığı ekiplerimiz deprem esnasında yaralanan vatandaşları ve enkaz çalışmasında bulunan personelleri tetanos riskine karşı aşılıyor. Türkiye’nin dört bir yanından görevlendirilen ekiplerimiz mahallelere, köylere ve personellerin bulunduğu alanlarda aşılama yapıyorlar" dedi.

Bakan Koca, aşılama çalışması yapılırken çekilen görüntüleri de paylaştı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 25, 2023