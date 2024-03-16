Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi Belediyesi tarafından yapılan Esentepe Mahallesi'nde inşa edilen Sezai Karakoç Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Bakan Koca'ya Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçe ve ilçe teşkilatları üyeleri ile vatandaşlar eşlik etti. Sağlık Bakanı Koca, daha sonra açılışı gerçekleştirilen merkezi ziyaret edip öğrencilerle sohbet etti. Bakan Koca, daha sonra hizmete açılacak olan onkoloji hastanesinde de incelemelerde bulundu.

“31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de hizmetinin Sultangazi'ye gelmesi lazım”

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Ancak çok önemli bir seçime gidiyoruz. Sultangazi çok güçlü bir ilçe, AK Parti'nin Cumhur İttifakının en güçlü ilçesinden biri. Esentepe'de başka olmak üzere bize çok güçlü destek verdiniz Sultangazi Belediyesi'ni çok güçlü kazandık. Ancak 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de hizmetinin Sultangazi'ye gelmesi lazım. Sevdası İstanbul olan gönlü İstanbul için atan ve ben geldiğimde sadece İstanbul için çalışacağım diyen sadece İstanbul'un derdiyle dertleneceği İstanbul'un bir sorunu varsa çözmek için elimden gelen bütün gayreti göstereceğim diyen bir Murat kurum var” dedi.

REKLAM

Programa katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sultangazi'de Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı onkoloji hastanemizin yapımına hız verdik. İnşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Proje değişiklikleri yapılıyor, gelecek ay yapım ihalesi yapılacak. Onkoloji hastanemizin yatak kapasitesi 411, poliklinik sayısı 153 olacak. Ameliyathane sayısı ise 12 olacak. Bu törenin ardından hastaneyi ve yanındaki bu inşaatı ziyaret etmiş olacağız” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki 1 yıl içerisinde hızla bu hastanemizi bitirmek istiyoruz”

Hastanedeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Koca, “Arkada görmüş olduğunuz bina 4 bin metre kare kapalı alan. Daha önce diş hastanesi olarak planlanmıştı. Bu bina belediye başkanımızın gayretleriyle birlikte bakanlığımıza geçmiş oldu. Proje değişikliği yapıldı. Gelecek ay içinde yapım ihalesine başlanacak. Bu binayı Sultangazi için büyük ihtiyaç olarak gördüğümüz onkoloji hastanesi olarak planlıyoruz. Burada onkoloji ile ilgili bütün teknik alt yapıların yeterli olduğu özellikle linac, hem Pet CT hem spect hem kemik iliği nakli hem de brakiterapinin de yapıldığı bir onkoloji hastanesi olacak. İçinde aynı zamanda 12 ameliyathane, 63 yoğun bakımı olan bir hastane olacak. Biz önümüzdeki 1 yıl içerisinde hızla bu hastanemizi bitirmek istiyoruz. Bununla ilgili yatırım ödeneğini de yıl sonuna doğru bütçemizden valiliğe aktardık. 1 milyara yakın maliyetle ilgili bu aktarım yapıldı. İKOP üzerinden gelecek ay ihalesini yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.

"Yan dal uzmanlığını ana dal uzmanlığından sonra kazandıktan itibaren hemen başlayabilecekler"

Ana dal ve yan dal ile ilgili düzenlemenin yapılacağını söyleyen Bakan Koca, “Yan dal uzmanlığı ile ilgili özellikle ana dal uzmanlığından sonra yan dal uzmanlığını kazandıktan sonra hemen başlayabilmeyi ve devamında olan mecburi hizmetle ilgili sorumluluk taşımamayı ve kalan mecburi hizmeti yapılmadığı, bu mecburi kaldırıldığı bir düzenleme önümüzdeki 1-2 ay içerisinde meclis açıldığında gündeme gelmiş olur. Özetle şu an yan dal uzmanlığında kazandıktan sonra mecburi hizmetin yarısını tamamladıktan sonra başlayabiliyorsunuz. Yapmak istediğimizle düzenleme ile yan dal uzmanlığını ana dal uzmanlığından sonra kazandıktan itibaren hemen başlayabilecekler. Başladıktan sonrası için kalan mecburi hizmeti de kaldırmış oluyoruz. Yani sorumlu kılmıyoruz” dedi.