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Bakan Koca, maskeyi gözüne takan Hamza Tatlı'yı aradı

Sağlık Bakanı fahrettin Koca, doğru maske kullanımı için fotoğrafını paylaştığı Hamza Tatlı'yı telefonla aradı. Ağzı ve burnu yerine maskesi gözünde fotoğraflanan esnaf Hamza Tatlı, "Bakanımız yaptığım yanlışın topluma bir mesaj verdiğini ve fotoğrafın ilgi gördüğünü söyledi. Annemin tedavisi konusunda da destek olacağını ve yakında ilgileneceğini anlattı" dedi

Bakan Koca
DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doğru maske kullanımı için sosyal medyadan fotoğrafını paylaşarak uyardığı kişiyle telefonda görüştü. Gözünde maske ile fotoğrafını paylaştığı Hamza Tatlı'yı telefonla arayan Bakan Koca, Tatlı'nın kanser hastası annesinin tedavisi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 4 Haziran günü sosyal medya hesabından, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile maskeyi gözüne takarak, otobüste yolculuk eden bir gencin fotoğrafını paylaşmıştı.

"ANNEMİ HASTANEYE GÖTÜRÜRKEN YORGUN DÜŞTÜM"

Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından maskeyi gözüne takan kişinin, Mersin'in Toroslar ilçesinde market işleten 1 çocuk babası Hamza Tatlı olduğu ortaya çıktı.

Hamza Tatlı, yaptığı açıklamada fotoğrafta yanında görülen kadının kanser hastası annesi Azize Tatlı (48) olduğunu belirterek, "Günde 19 saat çalışıyorum, annemi hastaneye götürürken yorgun düştüm. Cam kenarında oturduğum için gözüme güneş gelince maskeyi yüzüme taktım" dedi.

Hamza Tatlı

KANSER HASTASI ANNEYE TEDAVİ SÖZÜ

Hamza Tatlı, "Bakanımız telefonda fotoğrafı, topluma bir mesajı vermek için paylaştığını söyledi. Ben de maskeyi kanser hastası annemi hastaneye götürürken, günün yorgunluğu ile refleksle gözüme taktığımı belirtim. Bakanımız da sağolsun annemin tedavisi ile ilgileneceklerini söyledi. Nazik davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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