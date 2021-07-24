AA

Hatay'ın Altınözü ilçesinde görev yapan hemşire Kuşçu, 5 yıldır bulaşıcı hastalıklar biriminde görev yaptığını söyledi.

Geçen kasımda ailesiyle yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını aktaran Kuşçu, ailesi başta olmak üzere sırası gelen herkese aşı yaptığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımına çok mutlu olduğunu dile getiren Kuşçu, "Sayın Bakanımızın paylaştığı fotoğraf kareleri beni çok motive etti ve mutlu oldum. Sayın Bakan'ımıza çok teşekkür ediyorum bizi ailecek onure etti. Paylaşımla ilgili çevremden çok fazla tebrik ve olumlu tepkiler aldım. Kasım ayında aynı evde biz 5 kişi Covid-19’u atlattık. Aşılama süreci başladığında ailemde sırası gelen herkese aşısını ben yaptım. Son olarak Sayın Bakan'ımızın paylaşmış olduğu fotoğraf karesinde yer alan kardeşim Recep’in de ikinci doz aşısını yapmış oldum. Çevremde de aşı olmayan kimse kalmadı. Bu konuda çok hassasım kuzenlerime, amcalarıma aşılarını ben yaptım” ifadelerini kullandı.

Zorlu süreçte mesai kavramı gözetmediklerini aktaran Kuşçu, "Aşılamaya karşı vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizi mutlu etti. Aşılarını hiç kimse ertelemesin ve bir an önce herkes aşısını olsun” şeklinde konuştu.

Hemşeri Kuşçu'nun kardeşi Recep Kuşçu da aşının ablası tarafından vurulmasının ayrı bir duygu olduğunun aktararak Bakan Koca’nın fotoğraf karesini paylaşmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.