Bakan Kurum CHP'li başkanlarla görüştü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı kabul etti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlıkta gerçekleştirilen kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz."