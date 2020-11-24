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Bakan Kurum Akçakiraz, Yazıkonak, Karşıyaka, Çatalçeşme, Aksaray ve Bizmişen şantiye alanlarını gezerek yapımı tamamlanan ve inşaatı devam eden konutları yerinde inceledi. Bakan Kurum'a Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ ve kurum müdürleri eşlik etti.

Mustafa Uc'un haberine göre, vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyen Bakan Kurum, Yazıkonak'ta yapımı tamamlanan konutları inceledikten sonra halı sahada top oynayan çocuklarla bir araya geldi. Kurum daha sonra çocuklara oyuncak dağıttı.

2 BİN 500 KONUTUN YAPIMI TAMAMLANDI

Bakan Kurum Elazığ'da 2500 konutun tamamlandığını, yıl sonuna kadar 8 bin konutun tamamlanacağını kaydederek şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi 2020 yılı başında Sivrice merkezli bir deprem meydana geldi. Hem Elazığ'da hem Malatya'da hissedilen deprem çerçevesinde hızlı bir şekilde çalışmalarımızı başlattık. Elazığ için seferber olduk. Dün Elazığ için seferber olmuştuk. Bugün de İzmir'imizin yaralarını sarmak için hep birlikte var gücümüzle yapılması gereken tüm çalışmaları yapıyoruz. O gün vatandaşlarımıza şu sözü vermiştik. Bir yıl bitmeden konutlarımızı etaplar halinde teslim edeceğiz ve inşallah sağlam güvenli her türlü sosyal altyapısı olan projeleri de vatandaşlarımıza teslim etmek suretiyle Elâzığ'ımız ve Malatya'mızdaki yaşam kalitesini yükseltecek adımları atacağımızın sözünü vermiştik.

Hamdolsun bugün bu sözü tutmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. O gün enkaz altında yakınlarını bekleyen vatandaşlarımızın bugün sağlam evlerindeki mutluluklarına şahit oluyoruz. Şuan itibariyle Elazığ'da başlatmış olduğumuz 19 bin 500 konuttan 2500 konutu tamamladık ve teslime hazır hale getirdik. Yıl sonuna kadar 8 bin konutu hazır hale getireceğimizi ve etaplar halinde diğer konutları bitirmek suretiyle Elazığ'ın, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümünü gerçekleştireceğimizi ifade etmiştik. İnşallah etaplar halinde okullarıyla, camileriyle yeşil alanlarıyla, oyun alanlarıyla Elazığ ve Malatya'daki konutlarımızı afetzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

2 YIL ÖDEMESİZ, 18 YIL SIFIR FAİZLE ÖDEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ'daki deprem konutları için yüzde 50'ye varan indirim yaptığını hatırlatan Bakan Kurum, "Sayın cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızın uygun şartlarda ödeyebilmesi adına konut fiyatlarında yüzde 50'ye varan indirimler yaptı. Bu müjdeyi vatandaşımızla paylaştılar. Bu çerçevede 2 yıl ödemesiz, 18 yıl sıfır faizle AFAD'dan hak sahibi olan vatandaşlarımız ödemelerini yapıyor olacaklar. Artık daha huzurlu, daha güvenli, daha mutlu bir şekilde konutlarımızda yaşıyor olacaklar. Konutlarımızın, sosyal donatılarımızın okullarımızın, camilerimizin Elâzığ'ımıza ve Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.