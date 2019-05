İstanbul’da Kartal ve Kağıthane’de çöken binaların ardından kentsel dönüşüm için çalışmalar başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Türkiye genelindeki riskli binaların dönüştürülmesi için 81 ile gönderdiği genelde 19 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.



5 yıllık eylem planı hazırlanacağını ifade eden Bakan Murat Kurum, İstanbul için de özel bir ekip kurduklarını aktardı. Ekip, TOKİ ve belediyelerle de koordineli çalışıp kentsel dönüşümü planlayacak.



Zonguldak ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Murat Kurum, kentsel dönüşüme ilişkin şöyle dedi:

“19 Mayıs’ta bu süre bitiyor 81 ile genelge gönderdik. Bu genelge kapsamında şehirdeki ne kadar riskli alan varsa bu riskli alanların bize bildirilmesini talimatlandırdık. O çerçevede öncelikli olarak acil öncelikli alanların dönüşümünü sağlayacağız. Gelecek veriler bu açıdan önemli. Kentsel dönüşümü yönetebilmek adına çok önemli. Bu veriler kısım kısım geliyor. Biz de bu gelen verilen karşılığında önümüzdeki 5 yıllık süreçte oluşturacağımız eylem planını açıklayacağız. Burada İstanbul çok önemli. Hem nüfus itibariyle baktığınızda hem de şehirdeki çarpık kentleşmeden kaynaklı binaların dönüşümü adına bu eylem çok önemli. İstanbul ve tüm Türkiye’yi yakından ilgilendiren bu konuya ilişkin eylem planımızı sizler aracılığıyla açıklıyor olacağız.”

“KENTSEL DÖNÜŞÜM TARİHİ VE RİSKLİ OLARAK İKİYE AYIRDIK"



Bakan Murat Kurum, her yıl 300 bin konut yaparak 5 yıllık süreç içerisinde 1.5 milyon konutu dönüştüreceklerini vurgulayarak şöyle devam etti:



“Tabii biz kentsel dönüşümü ikiye ayırdık. Birincisi tarihi kentsel dönüşüm. İkincisi de o yıkılması öngörülen o riskli binaların metruk binaların da içinde olduğu dönüştürülmesi gereken öncelikli dediğimiz alanların dönüşümü her yıl 300 bin konut yapmak suretiyle önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1.5 milyon konutu dönüştüreceğiz. Zonguldak’ın merkezinde bu dönüşüm de aslında bu acil öncelikli dediğimiz Zonguldak için en önemli dönüşüm projesidir. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte kömür yıkama tesislerinin olduğu alanı aldık. O alanı şehrin bir meydanı olarak içinde vatandaşlarımızın gidip gezeceği eğleneceği yer haline getirmek istiyoruz. Yine bunu içine alacağımız limanı, valiliği, pazar yerini hepsini bu master plan çerçevesinde düşündüğümüzde bizim kentsel dönüşüm adına Zonguldak’ta yapacağımız en önemli proje budur. Buradan da bu yıl projeye başlayacağız. 2023 yılına kadar da bu söylediğim alanları düzenlemek suretiyle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmış olacağız. Bunu 81 ilde aynı anlayışla yapmaya gayret göstereceğiz. İstanbul için de ayrı bir ekip kurduk. Hem valiliğimizden gelen veriler hem de bizim ekibimizin sahadan alacağı veriler çakıştırılacak. O çakıştırılmış veriler de bizim uygulayacağımız süreçte önceliğimiz olacak.”

“İZLEME İSTASYONLARININ SAYISINI HER GEÇEN GÜN ARTIRIYORUZ"



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir gazetecinin bölgeye termik santral kurulacağı iddiaları ve hava kirliliğine ilişkin sorusunu da şöyle yanıtladı:



“Hava kalitesini biz Türkiye’de 7 gün 24 saat izliyoruz. İzleme istasyonlarını da sayısını her geçen gün artırıyoruz. Zonguldak’ta izlenilen alanlar içerisinde konulara ilişkin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz hem ÇED raporlarında gerekli toplantıları görüşleri alıyorlar. Sizin uyarılarınız akabinde aynı süreci gözden geçiririz. Ancak hem hava kirliliği noktasında hem de ÇED süreçlerinde her türlü detaylı görüş alınıyor ve alınacaktır.”