Bakan Memişoğlu: Doppler ultrason fabrikasını kuracağız

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye, 2 sene sonra kendi doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız, fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız" dedi

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 14:47 Güncelleme:
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi programa katılmak için Niğde’ye geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Memişoğlu, daha sonra basına kapalı düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Bakan Memişoğlu ardından Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.

        Törende konuşan Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık yatırımlarıyla dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu kaydetti. Eser siyaseti yaptıklarını vurgulayan Memişoğlu, "Sizler adına burada gece gündüz çalışıyoruz. Şu an Anadolu’da dolaştığım, geldiğim 75’inci şehirdeyiz. Sağlık hizmetleri gerçekten her gün 3 milyon insanımıza dokunuyor. 1,5 milyon sağlık çalışanıyla beraber, sadece Türkiye’ye değil, etrafımıza da hizmet veriyoruz ama bu bize yetmez" diye konuştu.

        "SAĞLIKTA YENİ TEKNOLOJİLER ÜRETECEĞİZ"

        Bakan Memişoğlu, yaptıkları yeni yatırımlardan da bahsederek şöyle dedi: "Bundan sonra sağlıkta yeni şeyler de söyleyeceğiz. Yeni teknolojiler, yeni bilgiler üreteceğiz. Sadece sağlık hizmetlerinde değil, bilgisiyle, teknolojisiyle, üretim kapasitesiyle Türkiye bugün bu yola girmiş durumda. Bilim insanlarıyla, üniversiteleriyle hep beraber inşallah Türkiye nasıl sağlık hizmetlerinde örnek olmuşsa, sağlık teknolojisinde de sağlık sanayisinde de aynı savunma sanayisinde olduğu gibi dünyanın sayılı ülkeleri arasına girecek."

        "SOLUNUM CİHAZI ÜRETTİK"

        Yerli ve milli cihazlar üreteceklerini kaydeden Bakan Memişoğlu, "Solunum cihazı ürettik, akciğer kalp pompa makinesi ürettik, yüzde 90’ı yerli. İnşallah birkaç hafta içerisinde Bilkent Hastanesi’nde ilk hastamızın ameliyatını yapacağız. Bundan 1 hafta, 10 gün evvel, Türkiye’nin kendi ultrasonunu üretecek sözleşmelere imza attık. Türkiye, 2 sene sonra kendi doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız, fabrikasını Türkiye’ye kurmuş olacağız. Ama bu da yetmez, özellikle kanser tedavisi olsun, uç tedaviler olsun, hücresel tedaviler olsun, moleküler tedaviler olsun, bunu da dünyada yapan sayılı ülkeler arasında Türkiye’miz var. Bunun yanında esenlik dediğimiz mevzuat çıkarıyoruz. Bu mevzuat sadece hastalara sağlık hizmeti sunmak değil, sağlıklı kalmak için özel sektörün de olacağı, kamu sektörünün de olacağı, üniversitenin de olacağı, sağlıklı insanların, sağlıkla yaşama devam etmesi için sağlık hizmeti sunacak bir mevzuat çalışmasını inşallah en kısa zamanda da uygulamaya geçireceğiz. Bu sadece Türk vatandaşlarına değil, yurt dışından gelen sağlıklı yabancılar için de hizmet kapasitesi oluşturacak bir alan. Bunu da en kısa zamanda inşallah milletimize sunacağız" diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Özel, iddialara yanıt verdi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
