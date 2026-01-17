Bakan Memişoğlu: Senede 1 milyar kez insanlara sağlık hizmeti sunuyoruz

Memişoğlu, AK Parti Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Karayazı ve Karaçoban'da eski hastanelerin yenisinin yapılması için bunu projelendirdiklerini anlattı.

Memişoğlu, Hilalkent ve Şükrüpaşa semtinde hastane planladıklarını ifade etti.

Memişoğlu, Erzurum'da 6 Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) olduğunu, SHM'lerde vatandaşlara ücretsiz fizyoterapist, çocuk gelişimci, diyetisyen, diş ünitesi, aile terapisti, sosyolog hizmetleri sunulduğunu anlattı.

Türkiye'nin sağlık sistemindeki gücünü vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti: "Senede 1 milyar kez insanlara sağlık hizmeti sunuyoruz ve her gün yaklaşık 3 milyon insanımızı sağlık sistemiyle buluşturuyoruz. Dünyada böyle bir sağlık hizmeti sunan ülke yok. Biz ona rağmen 'Sağlıkta daha iyi ne yapabiliriz?' diyoruz. Ama yaptıklarımızı anlatmamız lazım. Biz bunları anlatmayınca karşı taraf 'Sağlık hizmetinde bir şey yok.' diyor. Karşı tarafta sağlıkla ilgili bizi eleştirenler, İstanbul'a, medeniyetimizin baş şehrine 30 sene 100 yataklı hastane yapamayanlardır. 1973'te Göztepe SSK'dan sonra 100 yataklı hastaneyi yapamamış adamlar, bizim buradaki mükemmel hastanemizdeki birkaç eksiğe 'eksik' diyecek kadar aymazlar."

REKLAM

"DÜNYANIN EN İYİ SAĞLIK HİZMETİNİ SUNUYORUZ"

Memişoğlu, hastanelerde randevu sorunu olmadığını, aile hekiminin, hastası için uygun gördüğü branşa randevu alabildiğini söyledi.

Aile hekiminin hastaneden direkt bazı film ve tetkikleri isteyebildiğini dile getiren Memişoğlu, "Aile hekimi hastasını göndereceği hastanedeki hekime bilgisayardan not yazabiliyor. Hastanedeki hekim de aile hekimine not yazabiliyor. Dünyada böyle bir sistem yok. Biz dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz, daha da iyisini sunacağız. Bu AK Parti iktidarının, geçmiş bakanlarımızın ve en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğinde geldiğimiz noktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti: "Bundan sonra yapacağımız en önemli işler, sağlık hizmetinin yanında toplumun sağlıklı kalmasını, sigara içmemesini, hareket kazanmasını ve bedenine iyi bakmasını daha çok sağlayacak politikalar oluşturacağız. Ama en önemlisi, sağlığın teknolojisini, bilimini, cihazını, ilacını da kendi üreten, yeni şeyler söyleyebilecek bir sağlık sistemi için çalışıyoruz. Bu üretme kapasitesinin en önemlisini de Atatürk Üniversitesinde ilaç ham maddesini üreterek yapacağız."