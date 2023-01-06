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Bakan Nebati: "Çiftçilerimize destek için 54 milyar lira tahsis ettik"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tarımsal destekleri her geçen gün artırdıklarını belirterek, "2023'te çiftçilerimize yapılacak tarımsal desteklemeler için, geçen yılın başlangıç bütçesine göre yüzde 109 artış yaparak 54 milyar lira kaynak tahsis ettik" dedi

Bakan Nebati:
AA

Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması Programı'nda yaptığı konuşmada, küresel salgın ve Rusya-Ukrayna savaşının tarım sektörünün ne derece stratejik bir önemde olduğunu tüm ülkelere açık bir şekilde gösterdiğini söyledi.

Bu süre zarfında tüm ülkelerin ve özellikle de az gelişmiş ülkelerin gıda arz güvenliğinin sürdürülmesine ilişkin tehditleri yakinen tecrübe ettiğini dile getiren Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle bir diplomasi başarısı olarak vücut bulan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sorunların daha da derinleşmeden çözüme kavuşmasını sağladığını anlattı.

Nebati, tarım sektörünün stratejik öneminin bilinciyle hayata geçirdikleri etkin politikalar ve gece-gündüz demeden çalışarak alın terini üretime dönüştüren çiftçilerin yoğun emekleri sonucunda 2022'de tarım sektörünün hasılasının 2002'ye göre reel olarak yüzde 62,1 arttığını kaydederek, geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Türkiye'nin istihdamının yüzde 17'sinin geçimini tarımdan sağladığını bildirdi.

Türkiye'nin 20 farklı tarım ve gıda ürünü bakımından en büyük 5 ila 10 küresel üretici ülke arasında yer aldığını aktaran Nebati, böylece Türkiye'nin meyve, sebze ve kuruyemişte ana ihracatçı haline geldiğini ifade etti.

"2023'TE ÇİFTÇİLERİMİZE TARIMSAL DESTEKLEMELER İÇİN 54 MİLYAR LİRA KAYNAK TAHSİS ETTİK"

Bakan Nebati, tarımsal destekleri her geçen gün artırdıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"2023'te çiftçilerimize yapılacak tarımsal desteklemeler için, geçen yılın başlangıç bütçesine göre yüzde 109 artış yaparak 54 milyar lira kaynak tahsis ettik. 2022'de tarımsal destek bütçemizi, başlangıç bütçesine göre, küresel emtia fiyatlarındaki artışları da dikkate alarak yüzde 54 oranında artırdık. Geçen yıl çiftçilerimize 3,1 milyar lira mazot desteği, 1,9 milyar lira gübre desteği sağladık. 2023 yılı için ürün bazında mazot desteğinde yüzde 130 ila yüzde 395 arasında değişen oranlarda; gübre desteğindeyse yüzde 130 ve yüzde 163 oranlarında yıllık artış gerçekleştirdik."

Nebati, 2022-2023 üretim döneminde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte TMO'nun özellikle hububat stoklarının yurt içi üretimden takviye edilmesine önem verdiklerini kaydederek, "Böylece, hem üreticilerimize destek sağlayarak önemli bir stok temin ettik, hem de vatandaşlarımızın temel gıda maddelerine daha uygun fiyatlarla ulaşmasına katkı sağladık. Bunun için 2022'de TMO'ya yaklaşık 22,7 milyar lira kaynak aktardık." diye konuştu.

"ÇİFTÇİLERE SAĞLADIĞIMIZ HAZİNE FAİZ DESTEKLİ KREDİLERİN BAKİYESİ 204 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çiftçilerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, çiftçilere sağladıkları Hazine faiz destekli kredilerin bakiyesinin 2022 sonu itibarıyla 204 milyar liraya ulaştığını, bu kredilerin faiz ödemelerinin ortalama yüzde 70'ini karşıladıklarını söyledi.

Nebati, 7,5 milyon liraya kadar olan güneş enerjisi yatırımları için yüzde 100'e kadar faiz desteği sağladıklarını, tarımsal sulamada elektrik teslimlerinde KDV oranını indirdiklerini, indirimli vergi oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamını genişlettiklerini anlattı.

Kasım ayıyla birlikte başlayan enflasyondaki düşüş eğiliminin aralıkta hızlandığına işaret eden Nebati, enflasyonda düşüşlerin devam edeceğinin bundan sonraki aylarda da görüleceğini bildirdi.

Nebati, küresel emtia fiyatlarındaki normalleşme ve döviz kurlarında sağladıkları istikrarın etkisiyle çiftçilerin, girdi fiyatları bakımından daha öngörülebilir bir sürece kavuşacağını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Ekonomi Modeli'yle hedeflediğimiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat artışının tarım sektöründe de yoğun bir şekilde gerçekleşmesi için yeni politikalar geliştirmeye devam edeceğiz. Kaynakların sürdürülebilir bir şekilde verimli kullanılmasına ve teknolojiden maksimum yararlanmaya devam edeceğiz. Böylece, tarım sektörümüzü iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden koruyacağız. Tarımsal üretimin finansmanı için tüm paydaşlarımızla istişare içinde çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Nebati, konuşmasının sonunda çiftçilik yaparken tohumu dualarla toprakla buluşturduklarını belirterek, o süreci nasıl yürüttüklerine ilişkin anılarını paylaştı.

Kasımda ekilen buğday tanelerinin Türkiye'nin her bir köşesinde en önemli besin olan ekmeğe dönüştüğünü aktaran Nebati, çiftçilerin başında "Bismillah", sonunda" Elhamdüllillah" dediğini anlattı.

Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle tarım sektörünün çok iyi gittiğini sözlerine ekledi.

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