Bakan Nebati TÜROFED ile bir araya geldi

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Otelciler Federasyonu'nun (TÜROFED) yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sektör odaklı görüşmelerimizi bugün de gerek cari işlemler dengesine gerekse istihdama katkı sağlayan turizm sektörünün değerli temsilcilerinden biri olan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)’nun yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek sürdürdük" dedi.

Bakan Nebati, sektör odaklı görüşmeleri sürdüreceklerini de belirterek, "Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yatırım yapan, istihdam oluşturan ve üreten tüm sektörlerimizle istişare odaklı görüşmelerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.