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Bakan Özer açıkladı! LGS ne zaman, başvurular başladı mı?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) başvuru ve sınav tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından LGS başvuru ve sınav tarihleri lise adayları tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen LGS, iki oturumda gerçekleştirilmektedir. İşte 2023 LGS başvuru kılavuzu ile başvuru ve sınav tarihleri...

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  • Bakan Özer açıkladı! LGS başvuru ve sınav tarihleri! LGS ne zaman, başvurular başladı mı?

    Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavında geri sayım sürüyor. 8. sınıf öğrencileri hayal ettiği liseye girebilmek adına çalışmalarına hız kesmeden sürdürürken, LGS başvuru ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Konuya ilişkin kritik açıklama MEB Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Peki, "LGS ne zaman, başvurular başladı mı, nasıl başvuru yapılır? İşte MEB sınav takvimi ile 2023 LGS başvuru kılavuzu...
  • Bakan Özer açıkladı! LGS başvuru ve sınav tarihleri! LGS ne zaman, başvurular başladı mı?

    2023 LGS NE ZAMAN?

    Bakan Özer, yaptığı açıklamada, "LGS kapsamındaki merkezi sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
  • Bakan Özer açıkladı! LGS başvuru ve sınav tarihleri! LGS ne zaman, başvurular başladı mı?

    LGS'DE HANGİ KONULAR YER ALACAK?

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası alınan karar gereği, 2023 LGS'de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun yarın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.
  • Bakan Özer açıkladı! LGS başvuru ve sınav tarihleri! LGS ne zaman, başvurular başladı mı?

    2023 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

    "LGS kapsamında merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran 2023'te yapılacak. Sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrenciler hariç merkezi olarak Bakanlık tarafından 3-13 Nisan'da yapılacak.

    2023 LGS başvuruları 3-13 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

     
  • Bakan Özer açıkladı! LGS başvuru ve sınav tarihleri! LGS ne zaman, başvurular başladı mı?

    LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

    Kılavuza göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

    Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

     
  • Bakan Özer açıkladı! LGS başvuru ve sınav tarihleri! LGS ne zaman, başvurular başladı mı?

    BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

    Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

    Resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 3 Nisan 2023'ten itibaren merkezi sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebilecekler.

    Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden bilgileri güncel olmayan öğrenciler bu durumu, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildirecekler. Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) 13 Nisan 2023'e kadar kontrol ederek gerekli güncelleme işlemlerini tamamlayacaklar. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlükleri sorumlu olacak.

     
  • Bakan Özer açıkladı! LGS başvuru ve sınav tarihleri! LGS ne zaman, başvurular başladı mı?

    Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.

    Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

    Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebepten başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine 30 Mayıs'a kadar başvuru yapacaklar.

    Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacak.

    Doğal afet, karantina, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecek.

    BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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