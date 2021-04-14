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Bakan Pakdemirli, bu gece sona erecek balıkçılık av sezonunu değerlendirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu gece sona erecek balıkçılık av sezonunun, hamsi, mezgit, kalkan, istavrit, sardalya ve çaça avcılığı açısından verimli geçtiğini ifade etti. Pakdemirli, "Balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulması, sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından önem taşıyor. Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve satışını yapan 8 bin 180 kişi ve iş yerine 23 milyon 653 bin lira idari para cezası uygulandı" değerlendirmesinde bulundu

Bakan Pakdemirli, bu gece sona erecek balıkçılık av sezonunu değerlendirdi
AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020-2021 sezonuna ilişkin balıkçılık av yasağı bu gece saat 00.00'dan itibaren devreye girecek.

Yeni av sezonu 1 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. Söz konusu tarihe kadar endüstriyel tekneler avcılık yapamayacak. Su ürünlerinin bu dönemde üreyip çoğalması sağlanırken, balıkçı tekneleri de yasak dönemini bakım, onarım ve eksikliklerini tamamlamayla geçirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 31 Ağustos 2020 gecesi "vira bismillah" denilerek dualarla açılan balıkçılık av sezonunun, tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sıkıntısız şekilde tamamlandığını, su ürünleri sektörünün geçen yıl 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Pakdemirli, sezonun balıkçılar için kazançlı geçtiğine işaret ederek, "Gelecek yılların stokları da düşünülerek Karadeniz'in belirli bir bölgesinde hamsiye getirilen bir aylık av yasağına rağmen hamsi, mezgit, kalkan, istavrit, sardalya ve çaça gibi balıkların avcılığı açısından sezon verimliydi. Ülkemizde bir önceki sezonda 830 bin ton su ürünleri üretimi ile rekora ulaşılmıştı. 2020 yılında da küçük boyda hamsi avlatılmamasına rağmen bu rakam 800 bin ton civarına ulaştı ve tarihimizin ikinci en yüksek rakamını yakaladık." değerlendirmesinde bulundu.

YASA DIŞI AVCILIĞIN ÖNLENMESİ İÇİN 176 BİN 176 DENETİM YAPILDI

Geçen yıl Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yapıldığını anımsatan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Kanunda yapılan değişiklikle birlikte yasa dışı avcılığa uygulanan ceza miktarları artırıldı. Ancak ceza miktarlarının ve denetim sayılarının da artmasına rağmen uygulanan toplam ceza miktarında düşüşler var. Bu ise Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan değişikliklerin balıkçılarımız tarafından benimsendiği ve kabullendiğinin bir göstergesidir. Yasa dışı avcılığın önlenmesi kapsamında 2020 yılında toplam 176 bin 176 denetim gerçekleştirdik. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın da katkı sağladığı denetimlerde, kaçak avcılıkla elde edilen 1132 ton su ürününe el konuldu. Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve satışını yapan 8 bin 180 kişi ve iş yerine 23 milyon 653 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 202 adet gemiye el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi."

KÜÇÜK TEKNE SAHİPLERİNE DESTEK

Bakan Pakdemirli, yarından itibaren yaklaşık 4,5 aylık dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçıların, Bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla karasuları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol metoduyla avcılık yapabileceklerini belirterek, 2020-2021 av sezonunda deniz ve iç sularda avcılık yapan 10 metreden küçük tekne sahibi 13 bin 132 balıkçıya 13 milyon 733 bin lira destek sağladıklarını, uygulamanın bu yıl da genişletilerek devam edeceğini ifade etti.

Pakdemirli, balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulmasının, sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından önemli olduğunu da bildirdi.

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